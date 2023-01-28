“Estoy más enojado ahora, más comprometido": Trump

Durante un mitin en Salem, Donald Trump criticó duramente a los demócratas y descartó las preocupaciones sobre el impulso de su campaña para la presidencia de Estados Unidos, la cual se ha estancado en gran medida desde que la lanzó en noviembre de 2022.

Hablando ante una pequeña multitud en la reunión anual del Partido Republicano de New Hampshire en Salem, antes de una escala planificada en Carolina del Sur, Trump insistió en que estaba motivado para ganar la presidencia mientras se embarca en su tercera campaña a la Casa Blanca. "Estoy más enojado ahora y estoy más comprometido ahora que nunca", dijo Trump.

Trump también criticó la inmigración ilegal en la frontera entre Estados Unidos y México, alegando sin pruebas que otros países estaban enviando intencionalmente a delincuentes y personas con enfermedades mentales a Estados Unidos.

"Ellos (México y los países de América Central) están vaciando sus prisiones y están vaciando sus instituciones mentales, son personas muy inteligentes... ¿Por qué deberían cuidar a los pandilleros de la MS-13, los peores del mundo? ¿Por qué deberían hacer eso cuando la gente estúpida que gobierna los Estados Unidos lo hará por ellos?"

Así mismo criticó a la administración Biden por su política exterior.

"Mi personalidad nos mantuvo fuera de la guerra. Y les dije antes, (la invasión rusa de Ucrania) nunca habría sucedido con Rusia, nunca habría entrado, y Putin nunca, jamás habría entrado. E incluso ahora podría resolver eso en 24 horas", dijo Trump.

Trump también se centró en propuestas de políticas más nuevas, incluido un plan educativo publicado el jueves 26 de enero que promete recortar los fondos federales a "cualquier escuela que impulse la teoría crítica de la raza, la ideología de género o cualquier otro contenido inapropiado".

El plan refleja una ley aprobada en Florida el año pasado con el respaldo del gobernador Ron DeSantis, un posible rival de Trump para la nominación republicana por la presidencia.

🇺🇸 | Trump en Truth Social: "Si yo fuera presidente podría terminar con esta horrible y escalante guerra en 24 horas". pic.twitter.com/gIvl9yKOFQ — La Derecha Diario (@laderechadiario) January 28, 2023

Trump en campaña

Está previsto que Trump viaje a Columbia, Carolina del Sur, más tarde el sábado, donde dará a conocer su equipo de liderazgo en el estado. Trump dijo en New Hampshire que Stephen Stepanek, presidente del Partido Republicano del estado, se uniría a su campaña como asesor principal.

Tanto New Hampshire como Carolina del Sur son vistos como potenciales creadores de candidatos, ya que se encuentran entre los primeros en realizar sus concursos de nominación. El desempeño de un candidato allí a menudo hace o deshace su campaña.

Los observadores políticos de los partidos republicano y demócrata estarán atentos para ver quién se presenta para apoyar a Trump en los eventos.

Dos aliados de Trump en Carolina del Sur, el senador Lindsey Graham y el representante Russell Fry, han estado llamando a los republicanos e instándolos a asistir, dijeron sus oficinas a Reuters.

En Carolina del Sur, donde Trump aparecerá junto a Graham y el gobernador Henry McMaster, habrá una serie de ausencias notorias.

Entre los que no asistirán se encuentran el presidente del partido estatal, al menos tres representantes republicanos de EE. UU. del estado y el senador estadounidense de Carolina del Sur, Tim Scott, quien ha sido presentado como un posible candidato presidencial republicano. Scott y otros han citado conflictos de programación.