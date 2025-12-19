¡Sin titubear! Trump afirma que no necesita permiso del Congreso para atacar Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , dejó claro que no necesita autorización del Congreso para ordenar un eventual ataque contra Venezuela, en un contexto de creciente tensión política y militar entre ambos países.

Durante un evento en la Casa Blanca , Trump fue cuestionado directamente sobre si buscaría permiso legislativo para una posible ofensiva contra cárteles en territorio venezolano. Su respuesta fue contundente: no está obligado a hacerlo, aunque dijo que podría informar al Congreso si así lo decide.

Las declaraciones ocurren días después de que su administración ordenara un bloqueo total a buques petroleros sancionados que intenten salir o ingresar a aguas venezolanas, una medida que Caracas calificó como agresión.

Trump: “No tengo que decirles”

Trump afirmó que no existe obligación legal para notificar al Congreso sobre este tipo de decisiones militares.

"No tengo que decirles, eso ya está probado. Pero no tendría problema en hacerlo", declaró el mandatario, aunque añadió que su principal preocupación sería una posible filtración de información.

El presidente estadounidense sostuvo que los legisladores “filtran información como un colador”, razón por la cual, dijo, no ve necesario informarles previamente.

Escalada de presión de Trump contra Venezuela

Las declaraciones de Trump se dan en un contexto de endurecimiento de la política estadounidense contra Venezuela. Esta semana, Washington ordenó el bloqueo de todos los buques petroleros sancionados y reforzó su presencia militar en la región.

Según Trump, estas acciones buscan golpear el financiamiento del terrorismo, el narcotráfico y la trata de personas, al considerar que el petróleo es la principal fuente de ingresos del gobierno venezolano.

Días antes, la Guardia Costera de Estados Unidos incautó un buque petrolero frente a las costas venezolanas, como parte de estas operaciones.

.@POTUS on the Naval blockade on Venezuela: "We're not gonna let anybody going through that shouldn't be going through. They took all of our energy rights—they took all of our oil from not that long ago... they illegally took it." pic.twitter.com/vzHLBEyctP — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) December 17, 2025

Maduro acusa intento de derrocamiento

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, rechazó las acciones de Washington y aseguró que Estados Unidos busca apoderarse de los recursos petroleros del país sudamericano.

Maduro afirmó que el despliegue militar tiene como objetivo derrocar a su gobierno, acusación que Trump ha avivado tras declarar recientemente que los días del mandatario venezolano “están contados”.

Venezuela pide intervención de la ONU

Ante el aumento de la tensión, el gobierno venezolano solicitó el miércoles 17 de diciembre una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU para discutir lo que calificó como una “agresión en curso” por parte de Estados Unidos.

La petición fue presentada mediante una carta dirigida a los 15 miembros del Consejo, en la que Caracas busca respaldo internacional frente a las medidas adoptadas por Washington.