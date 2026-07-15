Trump exige que ICE reanude detenciones de vehículos a pesar de muerte de mexicano

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó la posibilidad de suspender los controles contra automóviles realizados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), luego de las dos muertes de migrantes registradas durante operativos en los estados de Maine y Texas.

El mandatario de la unión americana utilizó su red social Truth para respaldar el trabajo de los agentes migratorios y defender las revisiones vehiculares, las cuales consideró una herramienta clave en el combate a la delincuencia dentro de Estados Unidos.

Donald Trump asegura que ICE combate la delincuencia

En el mensaje difundido por Donald Trump, resaltó, pero sin dar pruebas, que ICE utiliza herramientas efectivas para combatir el crimen en su país.

“No podemos renunciar a una de las herramientas más importantes y efectivas de ICE para combatir el crimen: ¡la detención de tráfico!”, escribió el presidente estadounidense.

Además, argumentó que retirar estas medidas beneficiaría a quienes cometen delitos y pidió a los agentes continuar con su labor de manera “juiciosa, justa e inteligente”. También destacó el desempeño de los elementos del ICE y aseguró que la criminalidad supuestamente ha reducido desde que su administración endureció la política migratoria.

Donald Trump culpa a Joe Biden de la política fronteras abiertas

En su mensaje, Donald Trump volvió a señalar al expresidente Joe Biden por haber impulsado una política de “fronteras abiertas”, la cual, según él, permitió el ingreso de millones de delincuentes, pero sin presentar pruebas.

“Los hombres y mujeres de ICE están haciendo un gran trabajo, uno que debe hacerse”, expresó el mandatario.

ICE suspendió detenciones de vehículos tras muerte de mexicano y colombiano

Las declaraciones del presidente Donald Trump se producen en un contexto de creciente polémica por las muertes registradas durante operativos del ICE en Maine y Texas.

El pasado 7 de julio, Lorenzo Salgado Araujo, un ciudadano mexicano de 52 años, fue abatido a tiros por un agente del Servicio del ICE en Houston tras confundirlo con un presunto delincuente de nacionalidad guatemalteca.

Una semana después, el 13 de julio, se reportó la muerte del colombiano Joan Sebastián Durán Guerrero, también a manos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

