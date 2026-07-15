“La situación se pondrá fea para ellos”: Trump amenaza con destruir todas las centrales eléctricas de Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que seguirán los ataques en Irán, específicamente contra las centrales eléctricas y puentes, si el gobierno de aquel país se niega a negociar.

Y es que el mandatario de la unión americana afirmó que las acciones militares “continuarán hasta que yo diga que es suficiente”.

Siguen los ataques de Estados Unidos contra Irán

Las autoridades iraníes informaron sobre una nueva oleada de ataques que atribuyeron a las tropas de Estados Unidos contra varias ciudades del sur del país, entre ellas Bandar Abás, Bushehr y Abadán.

El gobierno de Hormozgán confirmó que varios proyectiles impactaron alrededor de las 13:00 horas en distintos puntos de la provincia. Además, la televisión estatal reportó que se escucharon al menos cinco explosiones en el oeste de la ciudad portuaria de Bandar Abás, capital provincial. Según las autoridades, estos ataques no dejaron víctimas civiles ni provocaron daños en infraestructuras residenciales o comerciales.

TRUMP THREATENS to PLUNGE Iran INTO DARKNESS



US WILL BOMB ALL POWER PLANTS AND BRIDGES



‘NEXT WEEK IT GETS REALLY BAD FOR THEM’ pic.twitter.com/lfNR3vNH1V — RT (@RT_com) July 14, 2026

De igual manera, autoridades de Bushehr informaron que cuatro puntos de la ciudad fueron alcanzados por proyectiles, aunque no se registraron víctimas. También se reportaron impactos de proyectiles estadounidenses en la ciudad de Abadán, ubicada en el suroeste de Irán.

Estos hechos ocurrieron después de que Estados Unidos emprendiera una amplia operación militar contra distintos objetivos en el sur de Irán, incluidas las zonas de Bushehr, Chabahar, Jask, Konarak, Abu Musa y Bandar Abás. De acuerdo con medios iraníes, los bombardeos en el oeste de Bandar Abás dejaron al menos tres personas muertas.

Donald Trump lanza otra advertencia contra Irán

En una entrevista con Fox News, Donald Trump reveló que representantes de Estados Unidos sostuvieron conversaciones con Irán durante la mañana del martes 14 de julio y volvió a pedir al país que se siente a negociar.

“La próxima semana serán las centrales eléctricas, la próxima semana serán los puentes. Vamos a destruir todas sus centrales eléctricas, vamos a destruir todos sus puentes a menos que se sienten a la mesa a negociar”.

