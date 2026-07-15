Detienen a un regidor y profesor acusado de agresión sexual contra una alumna en Honduras

Un juez de letras en Honduras ordenó la detención de Henry Antonio Valladares, de 64 años, quien se desempeña como regidor municipal y docente en el municipio de Danlí, departamento de El Paraíso. Las autoridades lo investigan por su presunta responsabilidad en la agresión sexual de una estudiante de 13 años, quien está embarazada de dos meses.

Su audiencia será este viernes

La captura del regidor fue ejecutada por agentes de la Policía Nacional de Honduras en Danlí, localidad donde reside y ejerce funciones públicas y educativas. Tras su aprehensión, Henry Valladares compareció en su primera audiencia de presentación de imputados, donde se determinó su reclusión preventiva.

El subjefe de la Unidad Departamental de Prevención Número 7 (UDEP-7), Rafael Betanco, confirmó que la detención se realizó en estricto apego al proceso de investigación judicial que lidera el Ministerio Público, y detalló que la audiencia inicial para la presentación de pruebas quedó fijada para el próximo viernes 17 de julio de 2026.

Abusó de una estudiante a su cargo

El acusado presuntamente citó a la menor en el centro de estudios con el pretexto de revisar unas calificaciones escolares. Una vez en el aula, se habría cometido la agresión. Los análisis realizados posteriormente por la Dirección de Medicina Forense confirmaron la agresión y el estado de gestación de la menor.

La alcaldía de Danlí también ha reaccionado ante el suceso. El alcalde del municipio y secretario del Tribunal de Honor de la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON), Abraham Kafati Díaz, señaló que la situación de Henry Valladares será analizada formalmente por el consejo municipal. Abraham Kafati Díaz enfatizó que si el proceso judicial determina su responsabilidad penal, se procederá de inmediato con la suspensión de sus funciones como regidor.

En Honduras la agresión sexual es la causa de la mitad de embarazos adolescentes

En Honduras, la mitad de los embarazos en adolescentes son consecuencia de agresiones sexuales.

El director de Casa Alianza Honduras, Ricardo Coello, lamentó el hecho y advirtió sobre la importancia de identificar a tiempo las señales de alerta tanto en los hogares como en las escuelas para proteger a los menores de edad. Asimismo, la activista y defensora de los derechos de las mujeres, Honorina Rodríguez, insistió en que el sistema de justicia hondureño debe aplicar sanciones severas para evitar que la impunidad perpetúe este tipo de delitos.

En Honduras, el delito de agresión sexual contra menores de 14 años se castiga con una pena de cárcel entre los 12 y los 17 años.