Estados Unidos intensifica bombardeos contra Irán; se reanuda bloqueo del estrecho de Ormuz

Continúa la ofensiva de Estados Unidos contra Irán con una nueva serie de bombardeos confirmados por el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), que además anunció la preparación de un nuevo bloqueo naval sobre puertos y zonas costeras.

En un comunicado difundido a través de sus redes sociales, el CENTCOM informó que las fuerzas estadounidenses iniciaron una nueva ronda de ataques para continuar reduciendo las capacidades iraníes utilizadas para atacar el transporte comercial en el estrecho de Ormuz.

La institución señaló que estas acciones forman parte de la estrategia militar que Estados Unidos mantiene en la región. Asimismo, el comando militar también anunció que reanudó el bloqueo naval contra los buques que intenten transitar hacia o desde los puertos y las zonas costeras de Irán.

“Las fuerzas estadounidenses reanudaron el bloqueo naval contra los buques que transitan hacia y desde los puertos iraníes y las zonas costeras hoy a las 4 p.m. ET”, indicó CENTCOM.

Estados Unidos reanuda bloqueo del estrecho de Ormuz

El mando militar estadounidense informó que actualmente hay más de 20 buques de guerra de la Armada de Estados Unidos y cientos de aeronaves militares desplegadas en todo Medio Oriente.

U.S. forces resumed the naval blockade against vessels transiting to and from Iranian ports and coastal areas today at 4 p.m. ET.



There are currently more than 20 U.S. Navy warships and hundreds of military aircraft operating across the Middle East. American forces remain… pic.twitter.com/ATRJHlLQNo — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 14, 2026

Mientras que Donald Trump modificó una propuesta anterior que contemplaba imponer un cobro del 20 por ciento a los barcos que atravesaran el estrecho de Ormuz y señaló que la medida sería sustituida por acuerdos comerciales y de inversión con los países del Golfo.

Irán rechaza presión militar de Estados Unidos

La respuesta de Irán se produjo a través del viceministro de Relaciones Exteriores, quien rechazó que la presión militar y el bloqueo impuesto por Estados Unidos puedan obligar al país a regresar a la mesa de negociaciones en esas condiciones.

“Si Estados Unidos piensa que sus ataques militares y su bloqueo nos obligarán a solicitar negociaciones, está cometiendo un error”, afirmó el funcionario.

El diplomático iraní también defendió la postura de su país respecto al estrecho de Ormuz, una de las principales rutas energéticas del mundo, y aseguró que esa zona forma parte de la seguridad nacional de Irán.

