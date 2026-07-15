Tragedia en Florida: Fallece otro mexicano en medio de operativo de ICE, van 18 muertes

La ofensiva migratoria en los Estados Unidos cobró una nueva víctima de nacionalidad mexicana. Un hombre de 28 años de edad perdió la vida en el estado de Florida en el marco de un operativo desplegado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de Investigaciones de Seguridad Nacional.

La víctima viajaba acompañada por otras tres personas a bordo de un automóvil. Al estacionarse en una gasolinera local, los agentes migratorios los abordaron de forma imprevista, provocando que los ocupantes intentaran escapar a pie para evitar la detención.

Durante la huida, el joven cruzó corriendo una carretera sin percatarse del flujo vehicular, siendo arrollado por un camión de carga. Con este deceso, se contabilizan al menos 18 personas fallecidas desde el inicio de la campaña de deportaciones masivas impulsada por el presidente Donald Trump.

Este caso representa la tercera muerte registrada bajo condiciones similares en apenas una semana. El trágico incidente en Florida se suma a los recientes fallecimientos del mexicano Lorenzo Salgado Araujo, el 7 de julio en Texas, y del colombiano Joan Sebastián Durán Guerrero, abatido el 13 de julio en Maine.

SRE tomará medidas sobre las 18 muertes registradas a manos del ICE

Ante el incremento de estos decesos, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) detalló las acciones legales e internacionales que se iniciaron el pasado lunes 13 de julio. La cancillería mexicana implementará una estrategia jurídica en cuatro frentes prioritarios para defender los derechos de los connacionales en el exterior:

