El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó un ultimátum público a Hamás, este viernes 3 de octubre de 2025, les dijo que acepten la propuesta de paz respaldada por Washington antes del domingo a las 6:00 p.m. (hora de Washington D.C.) y hasta advirtió que, si no lo hacen, “todo el infierno” se desatará contra el grupo terrorista.

Cabe decir que la declaración se produjo luego de la presentación de un plan de 20 puntos que incluye Alto al fuego, intercambio de prisioneros y la desmilitarización de Hamás.

Este nuevo anuncio aumenta la presión diplomática: países de la región, incluidos Egipto, han instado a Hamás a aceptar la propuesta y a considerar la desmilitarización como condición para evitar una escalada mayor. Al mismo tiempo, la dirigencia de Hamás aún no ha emitido una respuesta definitiva al plan.

++++Información en desarrollo++++

