¡Nueva polémica de Donald Trump! Ahora fue durante su discurso de hoy 23 de septiembre de 2025 ante la Asamblea General de ONU. Desde la tribuna, acusó directamente al organismo internacional de financiar lo que llamó “migración descontrolada” hacia territorio estadounidense y otros países.

¿Qué dijo Trump sobre la migración en la ONU?

El magnate republicano afirmó que en 2024 la ONU destinó 372 millones de dólares en asistencia en efectivo para apoyar a 624 mil migrantes que emprendieron viajes hacia Estados Unidos. Según él, este tipo de programas solo “incentivan los cruces ilegales” y representan un “experimento fallido de fronteras abiertas”.

Con tono enérgico, Trump advirtió: “Nuestro mensaje es claro: si entras ilegalmente a Estados Unidos, vas a la cárcel o regresas a tu país”. Además, agradeció al gobierno de El Salvador por recibir a migrantes detenidos bajo convenios bilaterales.

El mandatario acusó que, lejos de frenar crisis humanitarias, la ONU “crea invasiones en lugar de detenerlas”; también relacionó los flujos migratorios con el tráfico de menores y redes criminales internacionales, calificando estas prácticas como “intrínsecamente malvadas”.

Trump extendió su crítica a Europa, asegurando que el continente ha sido “invadido” por la migración irregular y que la situación amenaza la estabilidad política de varias naciones.

“El teleprompter no funciona”: Trump interrumpe su discurso en la ONU y sorprende al mundo

En un momento que rápidamente se viralizó en redes sociales, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, interrumpió su discurso ante la Asamblea General de la ONU para anunciar, en plena transmisión mundial, que su teleprompter había dejado de funcionar.

La escena sorprendió tanto a los diplomáticos, como a los líderes internacionales, además de espectadores que seguían en vivo su intervención desde Nueva York, donde se celebra el encuentro anual de la Organización de las Naciones Unidas.

¿Qué pasó durante el discurso de Trump en Asamblea General de la ONU?

Mientras el magnate republicano hablaba acerca de política exterior y seguridad internacional, repentinamente se detuvo y dijo: “The teleprompter is not working” (“El teleprompter no está funcionando”). Luego de su declaración, intentó continuar improvisando, aunque el momento generó murmullos, además de reacciones inmediatas entre los asistentes.

Este tipo de incidentes no es inusual en los grandes eventos internacionales, pero cobra relevancia al ocurrir en un foro diplomático de máxima visibilidad como la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York.

