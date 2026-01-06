¡Ataque en Ucrania! Rusia bombardea una clínica; reportan un muerto

Mientras la ciudad dormía, el ejército de Rusia lanzó una nueva ofensiva sobre Kiev, Ucrania este 5 de enero. En esta ocasión, el objetivo fue un edificio de cuatro pisos que funcionaba como clínica médica privada. El impacto fue devastador, obligando a los médicos a realizar una evacuación heroica en medio de los escombros y la oscuridad.

El presidente Volodymyr Zelenski denunció el ataque señalando que Rusia "derrotó" a otro hospital con pacientes internados. Lamentablemente, se confirmó que una persona perdió la vida en el lugar, sumándose a las víctimas civiles de esta guerra.

Rescatan a 26 personas tras ataque de Rusia a Ucrania

El alcalde de Kiev, Vitaliy Klitschko , informó que un total de 26 pacientes tuvieron que ser sacados a toda prisa del edificio dañado. La situación es delicada, ya que dos de los rescatados se encuentran en estado crítico.

El mandatario ucraniano aseguró que la clínica será reconstruida. "Ese es el tipo de gente que somos los ucranianos: siempre reconstruimos lo que ha sido destruido", afirmó, destacando la labor de los equipos de rescate y reparación que trabajan sin descanso.

Lluvia de drones y misiles sobre 11 regiones de Ucrania

El ataque a la capital no fue un hecho aislado. La Fuerza Aérea de Ucrania reportó un despliegue masivo por parte de Rusia: 165 drones suicidas y nueve misiles balísticos fueron lanzados contra diferentes puntos del país.

Este bombardeo a gran escala afectó a 11 regiones diferentes, dejando un saldo preliminar de tres civiles fallecidos y 13 heridos en todo el territorio nacional. Los proyectiles no solo buscaron edificios residenciales, sino también infraestructura vital para el funcionamiento del país.

Donald #Trump propuso un plan de paz que implicaría que #Ucrania ceda parte de su territorio a #Rusia. El presidente Volodímir Zelensky rechazó la propuesta al considerar que perdería legitimidad histórica y política.



Trump incluso ha puesto en duda la legitimidad de Zelensky,… pic.twitter.com/jXDo0UeIwi — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 4, 2026

Ciudades a oscuras en Ucrania tras los bombardeos

El Ministerio de Energía alertó que los ataques provocaron daños severos en la red eléctrica. Como resultado, miles de consumidores en las regiones de Chernígov, Járkov y Donetsk se encuentran sin luz.

La situación más grave se vive en la ciudad de Slavutych, la cual quedó completamente a oscuras tras el impacto de los proyectiles enemigos. Equipos de especialistas ya se encuentran en las zonas afectadas tratando de restablecer el servicio, aunque el riesgo de nuevos ataques dificulta las labores.

La resiliencia ucraniana ante la destrucción

A pesar de la constante lluvia de fuego desde el cielo, el ánimo en Ucrania sigue enfocado en la resistencia. Los servicios esenciales están trabajando a marchas forzadas para arreglar las líneas eléctricas y los centros de salud afectados.

Zelenski reiteró que el país no se detendrá ante la agresión y que cada hospital o planta de energía que sea golpeada, será levantada de nuevo. Por ahora, la prioridad sigue siendo salvar la vida de los heridos críticos y proteger a la población civil de los ataques aéreos que no dan tregua.