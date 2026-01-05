¡Alerta por disparos! Tiroteo en Clark Lane, Missouri deja tres heridos

Lo que debía ser un domingo tranquilo terminó en caos para los residentes de la zona de Clark Lane en Missouri. Alrededor de las 9:30 de la noche, un posible tiroteo alertó a los vecinos del complejo habitacional The Links. En cuestión de minutos, decenas de patrullas del Departamento de Policía de Columbia (CPD) inundaron el lugar, iluminando las calles con sirenas y torretas.

Testigos en la escena describieron un despliegue masivo de servicios de emergencia, con ambulancias llegando para atender a las personas alcanzadas por las balas en lo que se reportó como un evento activo de disparos.

🚨 Update 🚨



CPD is continuing to investigate the shots fired call that took place near the Links on Clark Lane. At this time, we can confirm that there are 3 victims with a range of injuries from minor to life-threatening. We still ask that you avoid the area. pic.twitter.com/3NsepuKO8r — ColumbiaPD (@ColumbiaPD) January 5, 2026

Víctimas en tiroteo de Missouri

El reporte oficial de la policía es preocupante. Se ha confirmado que tres personas resultaron heridas durante el ataque. Aunque no se han revelado las identidades de los afectados, las autoridades detallaron que la gravedad de las lesiones varía: mientras algunos presentan heridas menores, al menos una de las víctimas lucha por su vida con heridas que ponen en riesgo su existencia.

Los paramédicos trabajaron bajo presión para estabilizar a los heridos antes de trasladarlos a los hospitales más cercanos de la zona del Condado de Boone .

Cierran calles en Missouri y despliegan operativo policial

Debido a la magnitud de la investigación, la policía decidió cerrar por completo la vialidad en Clark Lane, específicamente en el tramo que va desde Ballenger hasta St. Charles. El objetivo es preservar la escena del crimen y permitir que los peritos recolecten casquillos y otras evidencias balísticas .

Se ha pedido a los automovilistas y residentes que eviten la zona por completo y busquen rutas alternas. La presencia policial sigue siendo intensa y no se descarta que el cierre se prolongue durante las primeras horas del lunes.

Atraparon al tirador en Missouri

Hasta el momento, existe un gran hermetismo sobre el sospechoso. La policía no ha confirmado si tienen a alguien bajo custodia, si el tirador falleció en el lugar o si logró escapar antes de que llegaran los refuerzos.

Equipos tácticos han estado recorriendo los alrededores del complejo de departamentos y áreas boscosas cercanas. Los investigadores están revisando cámaras de seguridad de los edificios vecinos para intentar obtener una descripción clara del agresor y el vehículo en el que pudo haber huido.

Autoridades piden cooperación de la comunidad

El Departamento de Policía de Columbia emitió un breve comunicado pidiendo a la población mantenerse informada a través de canales oficiales y no acercarse al perímetro de seguridad. "El evento sigue bajo investigación activa", señalaron.

Se exhorta a cualquier persona que haya presenciado el inicio del altercado o que tenga grabaciones de video en sus teléfonos a que se comunique de inmediato con las autoridades para ayudar a esclarecer este violento episodio que ha sacudido al Condado de Boone.