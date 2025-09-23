Amenaza en Nueva York: desmantelan red con 100 mil tarjetas SIM durante Asamblea General de la ONU

El Servicio Secreto de Estados Unidos informó que logró desmantelar una compleja red de dispositivos electrónicos con 100 mil Tarjetas SIM, en el área “triestatal” de Nueva York, utilizada para lanzar amenazas contra altos funcionarios del gobierno estadounidense y con capacidad para afectar gravemente las telecomunicaciones en la gran manzana.

Según el comunicado oficial, la operación permitió descubrir más de 300 servidores de SIM y alrededor de 100 mil tarjetas SIM distribuidas en múltiples puntos estratégicos.

¿Qué peligros representaba esta red de dispositivos y tarjetas SIM?

Cabe decir que los equipos intervenidos podían ser utilizados no solo para efectuar llamadas anónimas con amenazas, sino también para ejecutar ataques de denegación de servicio (DoS), deshabilitar torres de telefonía celular y hasta para facilitar las comunicaciones cifradas entre actores criminales o estatales hostiles.

Un análisis preliminar forense reveló que algunos de estos dispositivos mantenían comunicación directa con actores estatales, además de personas vigiladas por agencias federales, lo que elevó el nivel de alerta en la investigación.

Las autoridades destacaron que la red se encontraba a poco más de 50 kilómetros de la sede de la Asamblea General de la ONU, en Nueva York, justo cuando el encuentro global se desarrolla en la ciudad. El riesgo de un colapso en las telecomunicaciones en medio de un evento de esta magnitud, fue lo que obligó a actuar de manera inmediata.

El director del Servicio Secreto, Sean Curran, subrayó que “el potencial de disrupción para nuestro país no puede ser subestimado, además de que aseguró que la misión de la agencia es prevenir amenazas antes de que se materialicen.

Desmantela red de tarjetas SIM en NY: ¿quiénes participaron en la operación?

La investigación, aun en curso, está liderada por la Unidad de Interdicción de Amenazas Avanzadas del Servicio Secreto, con el apoyo de agencias como el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el Departamento de Justicia (DOJ), la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI) y la Policía de Nueva York (NYPD).

La operación en Nueva York abre preguntas acerca de la ciberseguridad y el espionaje en eventos internacionales de alto nivel; ¿consideras que Estados Unidos está preparado para enfrentar estas nuevas formas de amenaza tecnológica?