Expertos en delitos de cuello blanco: ellos son los abogados que defenderán a Nicolás Maduro y su esposa

Este lunes 5 de enero de 2026, Nicolás Maduro y Cilia Flores acudieron a su primera audiencia ante un tribunal del Distrito Sur de Nueva York, en Estados Unidos, dos días después de haber sido capturados en su residencia en Caracas, Venezuela , en un operativo especial de la Fuerza Delta en plena madrugada.

Narcoterrorismo y armas: los graves cargos que enfrenta Maduro en Estados Unidos

El dictador depuesto y su esposa contarán con la defensa de dos conocidos abogados para su proceso penal, en el cual son acusados de delitos como narcoterrorismo , conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y conspiración para poseer armas y dispositivos destructivos. Tras ello, Mark Donnelly y Barry Pollack serán quienes los defiendan.

“Venezuela Libre: El fin de una falsa democracia” programa especial conducido por Javier Alatorre

¿Quiénes son los abogados de Maduro? Barry Pollack y el “equipo de hierro” legal

Barry Pollack es el abogado que defenderá a Nicolás Maduro Moros. El defensor estudió en la Universidad de Indiana, con altos honores, así como en la Universidad de Georgetown. Está especializado en delitos de cuello blanco, corrupción, seguridad nacional, litigios civiles y apelaciones.

En sus 30 años de carrera, uno de sus éxitos más reconocidos es haber conseguido la liberación inmediata en 2025 de Julian Assange , fundador de Wikileaks, un sitio dedicado a revelar información confidencial obtenida por Chelsea Manning. Assange enfrentaba cargos por violar la Ley de Espionaje.

Maduro acaba de contratar al abogado Barry Pollack para su defensa.



Pollack es uno de los penalistas federales más reconocidos del país, con más de 30 años de experiencia en casos criminales complejos y de muy alto perfil. pic.twitter.com/ZBYZVlZ65j — Cacio Aldana (@cacioaldana) January 5, 2026

Bilingüe y exfiscal: ¿Quién es Mark Donnelly, el defensor de Cilia Flores?

Mientras que Mark Donnelly defenderá a Cilia Flores. El letrado estudió en la Facultad de Derecho de la Universidad del Sur de Texas, así como en la Universidad Randolph-Macon. Su área de especialidad es la de defensa de delitos de cuello blanco, litigación de negocios, de bienes raíces y acusaciones contra informantes.

30 años de prisión por un WhatsApp: Terror en Venezuela donde tu celular es tu sentencia

Donnelly trabajó por 12 años en el Departamento de Justicia de Estados Unidos, donde fue asesor senior para el Fiscal estadounidense del Distrito Sur de Texas. También fue fiscal del condado de Harris, en Houston por ocho años. El abogado también sabe hablar español de forma fluida.

#IMPORTANTE | Nicolás Maduro ya tiene abogado: Barry Joel Pollack, quien acaba de presentar su notificación de comparecencia, por su parte el de Cilia Flores es: Mark E. Donnelly.https://t.co/axwViHZD6w pic.twitter.com/hVRvBnbe8m — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 5, 2026

En su carrera ha participado en más de 100 juicios con jurado y “tiene el conocimiento y la experiencia para guiar a sus clientes en todas las fases de representación”, señala en el sitio web de su despacho.

