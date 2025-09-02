EU ataca barco con drogas procedente de Venezuela

El ejército de Estados Unidos atacó un barco con un cargamento de drogas procedente de Venezuela, informó Marco Rubio, Secretario de Estado de la Unión Americana.

El funcionario estadounidense detalló que la operación, realizada hoy 2 de septiembre de 2025, tuvo lugar en el Caribe contra el navío que salió de un puerto venezolano, el cual “era operado por una organización narco terrorista”, destacó Rubio en su perfil de la red social X.

As @potus just announced moments ago, today the U.S. military conducted a lethal strike in the southern Carribean against a drug vessel which had departed from Venezuela and was being operated by a designated narco-terrorist organization. — Marco Rubio (@marcorubio) September 2, 2025

Este ataque viene después de semanas de que el gobierno de Donald Trump enviara buques destructores cerca de las costas de Venezuela, y tras las acusaciones del Departamento de Estado contra el dictador Nicolás Maduro de operar el Cártel de los Soles, una organización dedicada al tráfico de drogas.

Información en desarrollo.