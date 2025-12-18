Tensión Máxima: Maduro pide alianza militar a Colombia ante tensiones con Trump

Frente a la presión militar y económica de Donald Trump , Nicolás Maduro ha recurrido a la diplomacia de defensa regional. Durante una transmisión oficial, el líder chavista pidió a los militares de Colombia unirse a Venezuela para proteger la soberanía de ambos países.

Maduro aseguró que la mayor garantía de paz es la unidad entre las dos naciones vecinas, pidiendo que "nadie se atreva a tocar la soberanía". Este llamado busca evitar que Colombia sea utilizada como plataforma para una eventual intervención extranjera, en un momento donde las relaciones entre Bogotá y Caracas han sido históricamente complejas.

🇻🇪🇨🇴🇺🇸 | URGENTE: Llamado desesperado: Nicolás Maduro pide apoyo militar a Colombia. pic.twitter.com/f64KNhP2EM — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) December 18, 2025

Maduro contacta a la ONU

La respuesta de Venezuela ante las amenazas de Donald Trump no se limitó a discursos. El gobierno venezolano solicitó formalmente una reunión de urgencia con el Consejo de Seguridad de la ONU . La razón: el bloqueo total anunciado por Trump contra cualquier buque petrolero sancionado que intente entrar o salir de puertos venezolanos.

Este despliegue marítimo estadounidense en el Caribe ya ha tenido un saldo alto de ataques; se reporta que operaciones contra supuestas embarcaciones ilícitas han dejado más de 95 muertos en los últimos meses, lo que Caracas califica como una agresión directa.

Trump reclama el petróleo: "Lo queremos de vuelta"

Donald Trump fue contundente al declarar que Venezuela "le quitó ilegalmente" los derechos energéticos a Estados Unidos. "Lo queremos de vuelta", insistió el mandatario, refiriéndose a los activos de empresas petroleras que fueron nacionalizados en años anteriores.

Stephen Miller, asesor cercano a Trump, reforzó esta postura al calificar la toma de la industria petrolera venezolana como "el mayor robo registrado de riqueza estadounidense". Para Washington, la presencia militar busca presionar la devolución de estas inversiones.

.@POTUS on the Naval blockade on Venezuela: "We're not gonna let anybody going through that shouldn't be going through. They took all of our energy rights—they took all of our oil from not that long ago... they illegally took it." pic.twitter.com/vzHLBEyctP — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) December 17, 2025

Restan importancia a bloqueo naval de Trump

A pesar del despliegue de barcos y aviones estadounidenses cerca de sus costas, Maduro afirmó que su país se opone a un conflicto bélico. "¿Guerra? Hemos dicho que no", declaró, aunque advirtió que Venezuela seguirá comerciando sus recursos naturales "para allá y para acá", desafiando abiertamente el bloqueo naval .

El líder venezolano insiste en que el objetivo de EU es imponer un "gobierno títere" para convertir al país en una colonia y entregar sus riquezas, algo que, según él, la unión nacional no permitirá.