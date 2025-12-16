VIDEO | Héroes de Bondi Beach: Pareja muere al intentar detener a tiradores de ataque terrorista

El ataque en Bondi Beach, Sídney, que tenía como objetivo un evento de la festividad judía de Janucá, dejó una estela de luto, pero también resaltó el heroísmo de ciudadanos comunes. Boris y Sofia Gurman murieron después de enfrentar a uno de los sospechosos.

Un video de cámara de automóvil mostró el momento en que Boris Gurman se abalanzó contra el atacante al salir de su vehículo, logrando forcejear con él y quitándole el arma por un instante, mientras Sofia corría hacia la escena. Sus acciones fueron un intento desesperado por detener la masacre que ocurriría a metros de distancia.

Ambos hicieron todo lo que estaba en sus manos para detener al atacante, pero este logró levantarse y le disparó a ambos.

Boris (69) and Sofia Gurman (61) have been identified as the couple who bravely tried to stop the gunman before the Chanukah massacre at Bondi Beach. They courageously tried to stop the terrorist but were killed afterward. pic.twitter.com/SHjC45WFd1 — ME24 - Middle East 24 (@MiddleEast_24) December 16, 2025

Pareja muere defendiendo a otros en Bondi Beach

La confrontación ocurrió antes de que los responsables de la tragedia comenzaran el ataque principal, pero la pareja, identificada como Boris y Sofia Gurman, falleció en el tiroteo como verdaderos héroes.

La familia de la pareja emitió un comunicado expresando un "abrumador sentido de orgullo" por su valentía y altruismo. Señalaron que las acciones de la pareja reflejaban su naturaleza: "personas que instintiva y desinteresadamente trataron de ayudar a otros".

Otro héroe de la tragedia en Bondi Beach

Junto a la pareja Gurman, Reuven Morrison , de 62 años, es otra de las víctimas que murió heroicamente. Su hija, Sheina Gutnick, contó a un medio internacional que su padre corrió hacia el peligro apenas escuchó los disparos, lanzando ladrillos al terrorista y gritándole para defender a su comunidad.

"Si hay una manera para que él se vaya de esta tierra, sería luchando contra un terrorista", dijo su hija. El Primer Ministro australiano, Anthony Albanese, elogió a los ciudadanos que corrieron hacia el peligro, afirmando que "estos australianos son héroes y su valentía ha salvado vidas".

Another victim, the late Reuven Morrison, was killed as he was throwing bricks at the terrorists



There were many heroes on that day that rose to the occasion to try to save lives. pic.twitter.com/ut6Hq7RxsC — Faytuks News (@Faytuks) December 16, 2025

Héroe sobreviviente en Bondi Beach

Otro héroe es Ahmed al Ahmed , un padre musulmán de 43 años, quien cargó contra uno de los tiradores por detrás y logró desarmarlo, siendo herido de bala en el proceso. Ahmed se recupera en el hospital, y una campaña de donaciones para apoyarlo superó los 2 millones de dólares australianos (23 millones 826 mil 900 pesos), demostrando la unidad de la comunidad australiana.

Investigan ataque en Bondi Beach

El tiroteo está siendo investigado como un acto de terrorismo dirigido específicamente contra la comunidad judía, ya que ocurrió durante una celebración de Janucá. Los funcionarios alegan que un padre y su hijo son los responsables del ataque, que se cobró 15 vidas. En un video de cámara de seguridad se observó lo que parecía ser una bandera del ISIS (grupo yihadista transnacional y una organización terrorista que surgió en Irak y Siria) en el capó del vehículo de uno de los atacantes.