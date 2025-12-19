EU lanza ataques en Siria tras emboscada que mató a soldados estadounidenses

Estados Unidos lanzó este viernes una ofensiva militar de gran escala en Siria contra objetivos vinculados al grupo Estado Islámico (ISIS), en respuesta al ataque ocurrido el 13 de diciembre que provocó la muerte de dos soldados estadounidenses y un intérprete civil, confirmaron funcionarios del gobierno estadounidense.

La operación fue denominada “Hawkeye Strike”, en referencia a que los militares fallecidos eran originarios de Iowa, conocido como el “estado Hawkeye”. De acuerdo con fuentes oficiales, los ataques alcanzaron decenas de objetivos, entre ellos infraestructura, depósitos de armas y posiciones operativas de ISIS en distintas regiones del país.

***** En breve más información