Trump ordena finalización de acuerdo petróleo que tenía con Venezuela

Nuevamente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sorprendió a la comunidad internacional al anunciar la revocación de la licencia otorgada a Chevron para operar en Venezuela. ¿Qué implicará dejar de comprar petróleo venezolano para el mercado estadounidense?

¿A partir de cuándo EU dejará de comprar crudo venezolano?

Esta licencia, concedida durante la administración de Joe Biden el 26 de noviembre de 2022, permitía a Chevron exportar crudo venezolano hacia Estados Unidos.

Con esta decisión, que entrará en vigor a partir del 1 de marzo, Chevron ya no podrá exportar los 240.000 barriles diarios que representaban más de una cuarta parte de la producción petrolera venezolana. Si PDVSA, la petrolera estatal venezolana, intenta exportar ese crudo, las refinerías estadounidenses no podrán adquirirlo debido a las sanciones vigentes.

¿Qué motivó la decisión de Trump sobre el petróleo venezolano?

Desde su regreso al poder en enero, Trump ha sostenido que Estados Unidos no necesita el petróleo venezolano. Según el mandatario, Nicolás Maduro no ha cumplido con las “condiciones electorales” establecidas, aunque no detalló a qué se refería.

Trump también criticó que el gobierno venezolano no estaba deportando a los venezolanos de regreso al ritmo acordado. Estas justificaciones fueron suficientes para que el presidente estadounidense decidiera dar marcha atrás en el acuerdo petrolero.

“El presidente Trump está del lado del pueblo venezolano, de la democracia y la prosperidad de ambos países”, señaló María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, durante una entrevista con Donald Trump Jr.

Implicaciones económicas de la revocación para Venezuela y Estados Unidos

La medida tendrá un impacto directo en la economía venezolana, ya que Chevron representaba una de las principales vías de ingreso de divisas para el país sudamericano. Al respecto, Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, calificó la decisión de “lesiva e inexplicable” y afirmó que:

“En realidad, se está infligiendo un daño a los Estados Unidos al tomar medidas contra Chevron”.

Por su parte, Chevron aseguró que cumple con todas las regulaciones estadounidenses y que está evaluando las implicaciones del anuncio. La petrolera se enfrenta ahora a un escenario donde su participación en Venezuela queda suspendida, lo que también podría afectar los precios del crudo en el mercado internacional.

Venezuela, sanciones y el futuro de la relación con EU

El gobierno de Nicolás Maduro ha rechazado históricamente las sanciones impuestas por Estados Unidos, calificándolas de ilegítimas y asegurando que forman parte de una “guerra económica”. Sin embargo, pese a las dificultades, Maduro sostiene que el país ha resistido estas medidas.

Ahora, con la cancelación de la licencia a Chevron, la economía venezolana podría enfrentar nuevos desafíos, ya que esta era una de las pocas excepciones que permitían el acceso al mercado estadounidense.