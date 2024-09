¡Evita multas! Hoy No Circula sábado 28 de septiembre de 2024

Si eres de los que se mueven en auto, te recomendamos revisar tu calendario del Hoy No Circula antes de salir de casa. Este fin de semana, la restricción vehicular podría sorprenderte y alterar tus planes. Descubre qué autos descansan este sábado y cómo evitar multas este 28 de septiembre de 2024.

Recuerda que el Hoy No Circula sabatino es una medida que aplica tanto para la Ciudad de México (CDMX) en sus 16 alcaldías , como en 18 municipios conurbados del Estado de México (Edomex). Esto con el fin de controlar y disminuir la contaminación del aire del Valle de México.

Este funciona de acuerdo al holograma y número de placa del vehículo en un horario de 05:00 a 22:00 horas. Cabe señalar que los automovilistas que no respeten esta medida, recibirán una multa de 2 mil 171 hasta 3 mil 257 pesos mexicanos.

¿Qué autos descansan hoy sábado 28 de septiembre?

Este sábado 28 de agosto de 2024, por tratarse del último sábado del mes, los autos que deberán descansar son los siguientes:



Vehículos con holograma 1 y placa de terminación 2, 4, 6, 8 y 0.

Vehículos con holograma 2 y placas foráneas con cualquier terminación.

Estos autos quedan exentos del Hoy No Circula este sábado 28 de septiembre

Recuerda que, como todos los días entre semana, hay excepciones en el programa Hoy No Circula. Para este sábado 28 de septiembre, los autos que quedan exentos de las restricciones son:

- Vehículos eléctricos e híbridos.

- Vehículos con matrícula para personas discapacitadas.

- Autos dedicados al transporte público, escolar, seguridad o de emergencias.

- Vehículos que porten un holograma “EXENTO” o que cumplan con ciertas condiciones específicas .

¿En qué municipios aplica el Hoy No Circula hoy?

Si aún tienes dudas sobre qué municipios del Edomex entran en el programa del Hoy No Circula sabatino este 28 de septiembre de 2024, no te preocupes. Aquí te compartimos una lista actualizada para que no te agarren “en curva”: