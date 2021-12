Vinculan a proceso a 9 custodios por fuga de reos en Tula

La Procuraduría de Hidalgo logró la vinculación a proceso de nueve custodios por la fuga de reos, entre ellos ‘El Michoacano’, del penal de Tula, por lo que fueron ingresados al Centro de Reinserción Social (Cereso) de Pachuca.

Luego de una audiencia de más de 18 horas, los custodios que trabajaban en el Cereso de Tula, fueron acusados por su complicidad y omisiones en la evasión de reos ocurrida el 1 de diciembre pasado, cuando un comando armado irrumpió en el penal.

Los custodios implicados y vinculados a proceso fueron identificados por sus iniciales: H. C. R., A. R. G., E. S. A., S. G. M., L. E. C. I., A. C. H., J. M. L. L., J. C. T. R. y F. J. A. O.

La Procuraduría hidalguense, precisó que agentes de Ministerio Público “investigaron hasta determinar la probable participación de los ahora imputados, quienes se desempeñaban como custodios del penal, por quienes esta representación social solicitó orden de aprehensión, misma que fue concedida y posteriormente ejecutada por agentes de la División de investigación el pasado 17 de diciembre”.

Indicó que las personas imputadas por la fuga de reos , fueron presentadas ante el juez de control en audiencia inicial para que se resolviera su situación legal, sin embargo se acogieron a la duplicidad del término constitucional de 144 horas.

Durante la continuación de la audiencia, las nueve personas fueron vinculadas a proceso por la autoridad judicial, misma que estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria y como medida cautelar les fue impuesta la prisión preventiva justificada.

La #PGJEH a través de la Subprocuraduría poniente obtuvo de la autoridad judicial la vinculación a proceso para nueve personas, por evasión de presos agravada, ocurrida en #TulaDeAllende. pic.twitter.com/9uRJzgHM5B — Procuraduría Hidalgo (@PGJE_Hidalgo) December 23, 2021

¿Cómo fue la fuga de 9 reos del Cereso de Tula?

El pasado 1 de diciembre, nueve reos escaparon del Cereso de Tula, después de que un grupo de hombres armados detonara coches bomba en un enfrentamiento que dejó heridos a dos agentes de ese penal, informó la Secretaría de Seguridad Pública del estado.

De la fuga, tres presos evadidos ya fueron recapturados, además de la detención de nueve sujetos que participaron en la huida.

Hasta el momento, sigue prófugo ‘El Michoacano’ , líder del grupo delincuencial Pueblos Unidos identificado con el tráfico de hidrocarburo o huachicoleo.