¿Quieres ir a la playa? Consulta las zonas libres de sargazo en Quintana Roo HOY

¿Tienes ganas de ir a la playa? A pesar del adelanto de la temporada de sargazo en el estado de Quintana Roo, la estrategia del gobierno ha permitido que varias zonas se encuentren libres de esta alga y te decimos cuáles son hoy 23 de marzo.

De acuerdo con el mapa de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente del estado, hay playas, tanto en la zona sur como en la zona norte, que se encuentran sin presencia de sargazo.

¿Qué playas están libres de sargazo en Quintana Roo HOY?

Si buscas el azul del mar, estos son los nombres de las playas que no presentan sargazo. En la Zona Norte, las que están en azul (sin sargazo) son Chiquilá y Holbox (zona ferry).

Para los que buscan presencia baja de sargazo en Cancún (semáforo verde), estas son las zonas libres:



Isla Mujeres y Costa Mujeres: Garantía de limpieza.

Playa del Niño y Puerto Cancún

Cozumel (zona muelle) y Cabo Catoche: Impecables para el snorkel.

En la Zona Sur, las joyas son Banco Chinchorro norte y sur, que se mantienen totalmente limpios. Mahahual también reporta excelentes condiciones en sus zonas del Faro y Norte.

Semáforos de playas en la Zona Norte de Quintana Roo

¿Quieres saber los semáforos que te dicen qué tanto sargazo hay en la Zona Norte de Quintana Roo? Estos son los colores en algunas de las 100 playas (desde Holbox hasta Tulum):



Bajo (Verde): 46 playas (Incluye Puerto Morelos e Isla Mujeres).

Abundante (Amarillo mostaza): 36 playas (Aquí entran Holbox centro, Cancún Playa Delfines, Arco Maya, Riviera Cancún, Playa Coral y Playa Bonita).

Excesivo (Rojo): Solo 4 playas (Punta Molas, Playa Xhanan y El Castillo).

¿Cuánto sargazo hay en la Zona Sur de Quintana Roo?

En la Zona Sur (desde Punta Herrero hasta Xcalak) se monitorean 40 puntos, y aunque el recale ha sido constante por las corrientes, hay opciones para disfrutar del día. Así está el tablero hoy:



Sin sargazo / Bajo: Destacan Banco Chinchorro y las zonas de Mahahual Costa Maya y el Faro.

Nivel Crítico (Rojo): Hay 20 playas en este color, destacando Bacalar Chico, Playa Blanca, Playa Campechen, Chaac Mool y Playa Sonrisa.

Abundante: 11 playas en amarillo mostaza (Punta Herrero, Punta Herradura, Yamil y Puerto Bravo entre ellas).

Gobierno pone estrategia en marcha contra el sargazo

¿Qué se está haciendo para que el paraíso siga brillando? El Gobierno del Estado y la Marina tienen un operativo de "mar y tierra" que no descansa.

Actualmente operan 16 embarcaciones, entre buques oceánicos, costeros y sargaceras anfibias, que pescan el alga antes de que toque la arena.

Además, ya se instalaron 6 mil 600 metros de barreras protectoras en puntos clave como Playa del Carmen y Puerto Morelos, con planes de sumar 6 mil metros más.

En lo que va de 2026, ya se han levantado más de 178 toneladas de sargazo, un esfuerzo coordinado para que tú solo te preocupes por el bloqueador solar.

De cara al Mundial: Energía limpia y economía circular

Quintana Roo no solo está barriendo arena; está innovando para que el estado sea un ejemplo mundial de sustentabilidad. Se está trabajando en el Centro Integral de Economía Circular (CISEC), un proyecto que para finales de este 2026 convertirá el sargazo en energía limpia.

Incluso en Puerto Morelos se están destinando 38 hectáreas para que empresas y científicos conviertan el alga en productos útiles.

La meta es clara: mejorar la percepción de nuestro destino ante los ojos del mundo y asegurar que el turismo siga creciendo con playas impecables.