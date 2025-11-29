Desaparece turista británico en el Atlántico: cayó de un crucero en Canarias

Un turista británico de 76 años pemanece como desaparecido en el océano Atlántico, después de caer al mar mientras viajaba a bordo del crucero Marella Explorer 2, mientras se dirigía a Tenerife en las Islas Canarias.

A más de 48 horas del reporte del siniestro, las autoridades españolas aún no han informado sobre si el hombre ha sido localizado, por lo que se mantiene la búsqueda activa, además de la incertidumbre entre los pasajeros y la tripulación. Todo en un nuevo caso de accidentes en cruceros por el mundo.

Así fue la caída del turista británico al océano Atlántico

De acuerdo con Salvamento Marítimo de España, la alerta se recibió durante la jornada del pasado jueves 27 de noviembre, a las 09:48 horas (tiempo de las Islas Canarias). El crucero navegaba al noroeste de Tenerife cuando se notificó que un pasajero había caído por la borda. Hasta ahora, las causas del incidente no han sido esclarecidas, y se desconoce si el hombre cayó accidentalmente, si resbaló o si es que se presentó algún otro tipo de situación.

Operativo de búsqueda del Centro de Salvamento de Tenerife

El Centro de Salvamento de Tenerife desplegó un amplio operativo marítimo y aéreo, considerado uno de los más completos de los últimos meses en esa zona del océano Atlántico. Entre las unidades movilizadas en la búsqueda del turista británico:

Helicóptero Helimer 201

Embarcaciones Salvamar Menkalinan y Salvamar Mizar

Avión de búsqueda Sasemar 103.

En una actualización posterior, la autoridad confirmó que también se sumarían:

Helicóptero Cuco de la Guardia Civil

Patrullera Río Guadiato, desplazada desde La Palma.

➡️Britânico desaparece no mar após cair de navio de cruzeiro na Espanha



Idoso de 76 anos viajava em um cruzeiro no 'Marella Explorer 2', que zarpou da ilha espanhola de Tenerife e seguiu para as Ilhas Canárias #sbtnews https://t.co/DylPIlZxO3 — SBT News (@sbtnews) November 29, 2025

Se sabe que el mismo crucero participó temporalmente en la búsqueda realizando maniobras de rastreo, aunque posteriormente atracó en Santa Cruz de Tenerife, dejando las labores en manos de las autoridades correspondientes.

A pesar del gran despliegue, hasta la tarde del hoy sábado no se ha confirmado el hallazgo del turista, a pesar de que as autoridades continúan analizando corrientes, rutas y condiciones del mar para delimitar nuevas zonas de rastreo.

Tampoco se ha revelado qué provocó la caída del pasajero, por lo que la investigación se mantiene abierta. Esta desaparición pone nuevamente sobre la mesa la pregunta: ¿son suficientes los protocolos de seguridad en los cruceros para evitar accidentes en mar abierto?