Joven es encontrada muerta en crucero cerca de Florida; FBI investiga al hermanastro

Una joven de 18 años llamada Anna Kepner fue encontrada muerta debajo de su cama en un camarote de un crucero. Ahora, la Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI) investiga a un hermanastro de la victima.

Kepner estaba en unas vacaciones familiares con su padre, su madrastra y tres hermanastros, cuando fue encontrada sin vida en el barco Carnival Horizon que volvía a Miami, Florida, el 8 de noviembre de 2025. Una empleada de limpieza encontró el cuerpo de la joven debajo de la cama.

Anna Kepner: lo que pasó la noche anterior a su hallazgo

La noche anterior, Anna Kepner mencionó a su familia que no se sentía bien, por lo que volvió a su habitación. Después de que no se presentó a desayunar en la mañana siguiente comenzó la búsqueda de la joven.

🇺🇸 Anna Kepner, 18, died aboard the Carnival Horizon cruise ship on Saturday, November 8, 2025, during a voyage from Miami to the Caribbean.

The FBI is investigating, and hasn't released any information regarding her death.



Her family described her as a bubbly, straight-A… pic.twitter.com/Rx3RL8aN4Q — Info Connect (@infoconnectnow) November 10, 2025

El hermanastro, el sospechoso clave en el caso Anna Kepner

Kepner y su hermanastro podrían haber tenido algún tipo de altercado antes de su fallecimiento. Además, una demanda judicial relacionada con la madrastra de Kepner, Shauntel Hudston, sugiere que uno de los hermanastros podría enfrentar cargos en el futuro.

En los documentos presentados para posponer una audiencia de divorcio, se menciona una “circunstancia extremadamente delicada y grave” que impide la participación de la madre en la audiencia.

Cómo avanza la investigación del FBI en el crucero Carnival Horizon

Los investigadores están revisando imágenes de las cámaras de seguridad del barco y los registros de acceso electrónico para identificar quién tuvo acceso al camarote. También examinan los registros del teléfono móvil de la joven y entrevistan a pasajeros, tripulación y familiares.

El FBI, con jurisdicción por tratarse de un caso de un ciudadano estadounidense en aguas internacionales, colabora estrechamente con la compañía dueña del crucero, Carnival Cruise Line. La empresa afirmó que coopera plenamente y que no existe ninguna amenaza de seguridad relacionada con este viaje.

