“Esto es México": Turista se queja por músico callejero y lo enfrentan comerciantes en Tepic, Nayarit

Un turista aparentemente de Estados Unidos le reclamó a un músico callejero que se encontraba tocando en la zona de puestos de comida, a unos metros de la presidencia municipal en Tepic, Nayarit y terminó jaloneándolo; comerciantes salieron a defenderlo.

De acuerdo con testigos, al extranjero le molestó el volumen de la música y decidió confrontar directamente al artista callejero. Lo que comenzó como un reclamo terminó en un momento incómodo que rápidamente generó la reacción de comerciantes y personas que estaban en el lugar.

Turista estadounidense agrede a músico en el Mercado Juan Escutia de Tepic

Según lo que relataron testigos, el músico se encontraba tocando de manera habitual, en ese momento, el turista se levantó molesto por el volumen de la música y comenzó a reclamarle, exigiéndole que dejara de tocar.

El reclamo subió rápidamente de tono y terminó en un jaloneo contra el músico, quien también le hizo frente e intentó defender su trabajo. Posteriormente comerciantes y clientes que presenciaron la escena se acercaron al lugar.

Al ver la situación, varios locatarios salieron de sus puestos para intervenir y defender al artista, señalando que solo estaba trabajando como lo hacen muchos músicos que se presentan en la zona para ganarse la vida.

Comerciantes defienden al músico en Tepic y enfrentan al turista

La reacción de los comerciantes fue inmediata. Varias personas rodearon la escena para detener la discusión y reprochar la actitud del visitante. Entre los comentarios que se escucharon hubo uno que marcó el video "Esto es México", recordándole al extranjero que estaba en un país ajeno al suyo y que debía respetar las costumbres y el trabajo de las personas.

Los locatarios defendieron al músico señalando que su presencia es parte del ambiente cotidiano del mercado y que muchos artistas callejeros dependen de estas presentaciones para llevar dinero a casa.

Testigos también señalaron que el músico no estaba haciendo nada fuera de lo común, ya que en esa zona es frecuente encontrar artistas tocando para los visitantes.

Policías llegaron al lugar tras el altercado entre un turista y un músico en Tepic

De acuerdo con información compartida en redes sociales, elementos de seguridad acudieron al sitio para atender el conflicto después de que algunas personas solicitaron apoyo.

El usuario de TikTok identificado como brragan._, quien compartió parte de lo ocurrido, señaló que los policías sí llegaron al lugar para intervenir. Sin embargo, aseguró que no hubo consecuencias legales para el turista estadounidense, lo que generó críticas entre algunos usuarios que siguieron el caso en redes sociales.