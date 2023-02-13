Turquía rechaza llegada de refugiados sirios tras terremoto

Este lunes 13 de febrero, el ministro de Relaciones Exteriores de Turquía, Mavlut Cavusoglu, señaló que el país no permitirá una nueva afluencia de refugiados sirios, esto, tras el terremoto ocurrido el pasado lunes, el cual ha dejado más de 37 mil muertos.

"Las afirmaciones de que hay una nueva afluencia de refugiados de Siria a Turquía (tras el terremoto) no son ciertas. No lo permitiremos; está fuera de toda duda", declaró Cavusoglu en una conferencia de prensa en Ankara.

El ministro de Relaciones Exteriores se refirió a que se afirmaba que refugiados sirios estaban llegando en masa a Turquía tras el terremoto; sin embargo, rechazó que esto fuera cierto.

#IMPORTANTE | #México hará una donación de 6 millones de dólares para apoyar a afectados por #sismo en #Siria. pic.twitter.com/DnOweqjmMz — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 13, 2023

Ayuda humanitaria llega a las zonas de Siria

Cabe destacar que la ayuda humanitaria a las zonas rebeldes de Siria se está entregando a través del paso fronterizo de Bab Al Hawa y Turquía está dispuesta a abrir dos nuevos pasos fronterizos desde la provincia de Kilis tras el terremoto.

En ese sentido, Cavusoglu señaló que, a pesar de que los pasos fronterizos son para ayuda humanitaria, eso no significa que los refugiados sirios lleguen a Turquía a través de estos.

"Estamos facilitando ayuda humanitaria a los sirios, pero no estamos permitiendo una nueva afluencia de refugiados sirios. Son dos cuestiones distintas", agregó.

En Siria hay más de 3 mil 300 muertos a causa del terremoto|MAHMOUD HASSANO/REUTERS

Terremoto en Siria deja más de 4 mil 300 muertos

Tras el terremoto ocurrido en Turquía y Siria en la madrugada del pasado lunes, se cuentan alrededor de 80 mil heridos. En Siria se reporta la muerte de más de 4 mil 300 personas.

Ante eso, el gobierno de México hará una donación de 6 millones de dólares a través de una oficina de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para apoyar a los afectados por el sismo de magnitud 7.8 en Siria.

La guerra civil de Siria, que ha durado ya 11 años y ha causado cientos de miles de muertos y millones de personas sin hogar, sigue siendo el acontecimiento más mortífero de la historia reciente de la región. Sin embargo, con el terremoto, se prevé que los refugiados sirios aumenten.

Con información de Reuters.