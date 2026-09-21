¡Últimas fechas para cobrar la Pensión Bienestar! Calendario del 21 al 25 de septiembre por letra

La recta final del calendario de pagos de la Pensión Bienestar ya llegó. Si todavía no vas por el depósito de tu apoyo social, te decimos cuáles son las fechas de esta semana del 21 al 25 de septiembre con las letras por día.

El depósito se hace directamente en las tarjetas del Banco del Bienestar para que puedas sacar sin problemas tu recurso económico.

¿Qué programas de la Pensión Bienestar cobran?

Los depósitos bancarios aplican para los beneficiarios de los diferentes apoyos de la Secretaría del Bienestar:

Pensión Adultos Mayores: Apoyo económico para las personas de la tercera edad.

Pensión Mujeres Bienestar: Programa de apoyo enfocado en mujeres.

Personas con Discapacidad: Apoyo para beneficiarios con alguna discapacidad registrada.

Madres Trabajadoras: Programa para el apoyo de hijas e hijos de madres trabajadoras.

Sembrando Vida: Apoyo a las y los trabajadores del campo registrados.

Calendario de pagos del 21 al 25 de septiembre

El pago se entrega por la primera letra de tu primer apellido durante estos días:

Lunes 21 de septiembre: Letra R.

Martes 22 de septiembre: Letra R, segundo día de atención.

Miércoles 23 de septiembre: Letra S.

Jueves 24 de septiembre: Letras T, U, V.

Viernes 25 de septiembre: Letras W, X, Y, Z.

🔴 CALENDARIO DE PAGO



Del 1º al 25 de septiembre se realizará el depósito del bimestre septiembre - octubre de las #PensionesBienestar y #ProgramasBienestar pic.twitter.com/5xv31Jnju4 — Bienestar (@bienestarmx) August 31, 2026

¿A qué bimestre corresponde este depósito de la Pensión Bienestar?

El dinero que se deposita en estas fechas corresponde oficialmente al bimestre septiembre - octubre de 2026.

A partir de la fecha que marca el calendario, el recurso queda disponible en la cuenta para que acudas a retirarlo o pagues directamente con la tarjeta.

El dinero también se puede sacar en otros cajeros, aunque se le agrega una comisión por no hacerlo en el Banco del Bienestar.

¿Cuándo será el próximo depósito de la Pensión Bienestar?

Al entregarse el bimestre de septiembre-octubre en estas fechas, la siguiente entrega de apoyos corresponderá al bimestre noviembre - diciembre, que será el último del año 2026 y cuyas fechas se van a anunciar a inicios del mes de noviembre.

Recomendaciones para cobrar la Pensión Bienestar

No es necesario que acudas al banco el mismo día que cae el dinero; tu apoyo se queda seguro en tu tarjeta.

Puedes usar los cajeros automáticos en cualquier momento o pagar tus compras con la tarjeta de débito.