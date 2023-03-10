Tiroteo en templo de Testigos de Jehová: últimas noticias de hoy

Este viernes 10 de marzo se confirmó que el tiroteo en un templo de Testigos de Jehová, ubicado en Hamburgo, Alemania, dejó al menos siete muertos, entre ellos un menor por nacer. Por otro lado, Samuel García, gobernador de Nuevo León, y Mariana Rodríguez anunciaron la llegada de su primera hija. Consulta las últimas noticias de hoy en México y el mundo a continuación.



Tiroteo en iglesia de los Testigos de Jehová en Hamburgo deja varios muertos

Al menos siete personas murieron, entre ellas un bebé por nacer, y otras ocho resultaron gravemente heridas en un tiroteo en una iglesia de los Testigos de Jehová en la ciudad de Hamburgo, en el norte de Alemania; de acuerdo con la policía local, hasta el momento no está claro el motivo del ataque, sin embargo, se está realizando una investigación.

La policía de Hamburgo confirmó la muerte de 7 personas en un tiroteo dentro de un templo de Testigos de Jehová.|Twitter @PolizeiHamburg

¡Nació Mariel! Gobernador de Nuevo León celebra nacimiento de su hija

Samuel García, gobernador de Nuevo León, y Mariana Rodríguez dieron a conocer en redes sociales el nacimiento de Mariel, su hija, la madrugada del viernes.

Ingreso de turistas internacionales sube 28.5% anual en enero: INEGI

De acuerdo con el INEGI, el total de divisas por concepto de turistas internacionales alcanzó los 2 mil 643.5 millones de dólares en enero, un 41.4% más anual.



Caso de estadounidenses muertos en Tamaulipas podría estar a cargo de la FGR: AMLO

Durante la conferencia de AMLO de este viernes, el presidente destacó que se está analizando la opción de que la FGR atraiga el caso de los ciudadanos estadounidenses en Tamaulipas.



Ken Salazar pide desmantelar, en conjunto, a los cárteles de la droga

El embajador de EU en México, Ken Salazar advirtió que no descansarán hasta que los culpables, de los hechos en Matamoros, enfrenten la justicia.



Sergio, alias "Chiquilin", es vinculado por homicidio en La Polar

El vinculado, Sergio alias "Chiquilin", es señalado como presunto responsable del homicidio en La Polar, registrado el 8 de enero, donde era jefe de seguridad.



Giran órdenes de aprehensión por ataque a estadounidenses en Matamoros

Fueron giradas órdenes de aprehensión contra los cinco sujetos que presuntamente entregó un cártel a las autoridades de Tamaulipas por el ataque en Matamoros.



Reportan toma de rehenes en farmacia de Alemania

Un día después del tiroteo en una iglesia, un nuevo incidente ocurrió en Alemania cuando un sujeto tomó como rehenes a varias personas en una farmacia.



FBI inicia persecución de asesinos estadounidenses en Matamoros

El Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) anunció la creación de una Línea de Información de Medios Digitales para ayudar a identificar y capturar a los responsables del secuestro y asesinato de cuatro ciudadanos estadounidenses.