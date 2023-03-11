Volcán Merapi entra en erupción: últimas noticias de hoy en México y el mundo

Este 11 de marzo entró en erupción el volcán Merapi, mismo que está ubicado en Indonesia y es considerado uno de los más activos del planeta; por otro lado, durante las primeras horas de este sábado fueron incendiados tres bares en la ciudad de Morelia, Michoacán. Checa aquí, en Fuerza Informativa Azteca, las últimas noticias de hoy en México y el mundo.



Volcán Merapi en Indonesia entra en erupción y genera río de lava

De acuerdo con las autoridades locales, el volcán Merapi, que entró en erupción este sábado 11 de marzo, expulsó un kilómetro y medio de lava; no obstante, no se evacuó a la población hasta ahora.



Sin ahuehuete, así luce la glorieta en Paseo de la Reforma

El ahuehuete de Paseo de Reforma fue removido luego de su llegada en mayo del año pasado desde un vivero de Nuevo León; estaba "enfermo y estresado".

Tres bares fueron el blanco de la delincuencia durante las primeras horas de este sábado en la ciudad de Morelia, Michoacán. En algunos aún había clientes, quienes al comenzar el incendio salieron del lugar.



Joven muere baleado en calles de Azcapotzalco: indagan móvil

l viernes pasado un joven murió al ser baleado en calles de la colonia San Sebastián, en la alcaldía Azcapotzalco. El Ministerio Público inició carpeta de investigación por el delito de homicidio.



Estado de salud de Ignacio López Tarso aún es delicado, asegura su hijo

Juan Ignacio Aranda dijo que el estado de salud del primer actor Ignacio López Tarso es delicado, pero espera que se restablezca, porque es muy fuerte.