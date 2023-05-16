Últimas noticias de hoy: Maestros de la CNTE intentan entrar a Palacio Nacional

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te trae las últimas noticias de hoy martes 16 de mayo de 2023 ocurridas en México y el mundo para que estés bien informado. El recorrido noticioso comienza en la Ciudad de México (CDMX), donde un grupo de profesores inconformes intentó entrar a Palacio Nacional.

Además, una camioneta que chocó contra un tráiler en Tamaulipas durante el domingo pasado iba con sobrecupo de pasajeros, de acuerdo con los familiares de las víctimas. Mientras que en Morelia, autoridades rescataron a 32 perros y 19 gatos que sufrían de maltrato.

Integrantes de la CNTE protestan en Palacio Nacional; policías contienen el recinto

Un grupo de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) intentó entrar a Palacio Nacional en el Centro Histórico de la Ciudad de México, antes de que iniciara la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Los inconformes quieren ser recibidos por el mandatario para mostrarle un pliego petitorio. Policías de la CDMX contuvieron la protesta.

#AlertaVialFIA | En el Zócalo capitalino hay alrededor de 800 maestros de la #CNTE que esperan tras intentar ingresar a la fuerza a #PalacioNacional.



Hay fuerte presencia policíaca en las puertas del recinto.



El reporte de @oscar_mendoza31 en @HechosAM. pic.twitter.com/I3l8rlCJUV — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 16, 2023

AMLO afirma que se están cumpliendo demandas de CNTE ante protesta

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) señaló que ya están atendiendo las demandas de los integrantes de la CNTE. Acotó que ellos desean la cancelación de la Reforma Educativa, aunque esto ya quedó cumplido por su administración.

“Iba con sobrecupo” la camioneta que chocó con tráiler en Tamaulipas

Familiares de algunas de las 27 personas muertas tras el choque de una camioneta con un tráiler en una carretera de Tamaulipas el domingo pasado, revelaron que el vehículo iba con sobrecupo. Originalmente, el traslado sería en autobús, pero a los pasajeros los trasladaron en una van con un costo adicional, aseguraron.

Rescatan a 32 perros y 19 gatos de maltrato animal en Morelia

Autoridades de Morelia, Michoacán, rescataron un grupo de 32 perros y 19 gatos que sufrían de maltrato en una casa de la colonia Nueva Chapultepec. Los vecinos reportaron que había un mal olor y las precarias condiciones de las mascotas, ya que incluso había algunos animales muertos al interior.

Aceptan analizar amparo contra libros de texto gratuitos de la SEP

Un juez federal aceptó analizar una demanda de amparo promovido por la Unión Nacional de Padres de Familia contra los nuevos libros de texto gratuitos editados por la Secretaría de Educación Pública, debido a que consideran que hay contenidos ideológicos en los nuevos textos relacionados con la Cuarta Transformación.

Una amenaza de bomba provoca desalojo de la estación Mixcoac; Metro CDMX descarta riesgo

En la tarde de este martes 16 de mayo, una alerta de bomba causó el desalojo de la estación Mixcoac del Metro CDMX, correspondiente a las Líneas 12 y 7 del STC. Después de una revisión del equipo Zorros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la estación ofreció servicio normal, pues se trató de una falsa alarma.

De pronto, ¡flash!: Adelantan venta general de boletos para conciertos de Luis Miguel

Después de la preventa para clientes de una tarjeta de crédito, la venta para el público en general para los conciertos de Luis Miguel quedó adelantada para la tarde de este martes 16 de mayo de 2023. Originalmente, la comercialización de los accesos sería hasta el 18 de mayo, pero debido al éxito, la boletera decidió adelantar la fecha.