Abrirán primer tramo del Tren México-Toluca en septiembre: Últimas noticias de hoy

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te trae las últimas noticias de hoy martes 18 de julio de 2023, ocurridas en México y el mundo. Lo más relevante comienza en nuestro país, donde confirmaron el inicio de operaciones del primer tramo del Tren Interurbano México-Toluca.

Además, una avalancha en Colombia dejó varias personas muertas y otras más desaparecidas. Mientras que en Tamaulipas, el techo de una escuela se desplomó y causó lesiones en al menos tres personas.

Tramo Zinacantepec-Lerma del Tren Interurbano ya tiene fecha de operación

El 14 de septiembre iniciará operaciones el tramo Zinacantepec-Lerma del Tren Interurbano México-Toluca, de acuerdo con Jorge Mendoza, director de Banobras. El funcionario reveló la fecha en la conferencia matutina presidencial de este martes 18 de julio de 2023. El tiempo de recorrido en dicho tramo será de 14 minutos. El Tren Interurbano cuenta con siete estaciones en total.

Avalancha en Colombia deja muertos y desaparecidos

Durante la madrugada de este 18 de julio de 2023 ocurrió una avalancha en la zona rural del municipio de Cundinamarca, en Colombia, debido a las fuertes lluvias. Los primeros reportes de los bomberos de la comunidad indican seis personas muertas, así como varios desaparecidos y al menos 35 personas heridas y evacuadas de la región.

Se derrumba techo de escuela en Ciudad Victoria; hay una persona atrapada

El techo de un salón de clases de una escuela privada en Ciudad Victoria, Tamaulipas se vino abajo. Tres personas, integrantes del equipo administrativo del colegio, quedaron atrapadas, pero dos fueron rescatadas alrededor de las 8:30 horas de hoy.

VIDEO: Padres de niño golpean a maestra en escuela de Cuautitlán Izcalli

La mamá y el papá de un niño que acude a la escuela Frida Kahlo en Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México (Edomex), agredieron a una profesora. El hecho quedó captado en un video de una cámara de seguridad.

Donald Trump dice que es objetivo de investigación por el asalto al Capitolio

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegura que es objeto de investigación por el asalto al Capitolio, sucedido el 6 de enero de 2021. El magnate afirmó que Jack Smith, fiscal especial, le mencionó que él es “objetivo de la investigación”.

Pesca ilegal acabará con el camarón rosado en Campeche, ¿Cómo afecta al medio ambiente?

El camarón rosado está en camino a su desaparición por el aumento de la pesca ilegal en Campeche, aseguran las autoridades del estado. Incluso han tenido que declarar una veda temporal para protegerlo.



Investigan ataque armado que deja 4 muertos y 2 heridos en Nezahualcóyotl, Edomex

Un ataque armado dejó 4 hombres sin vida y dos heridos en la colonia Las Maravillas, de Ciudad Nezahualcóyotl, en el Estado de México. Los peritos encontraron en la escena del crimen al menos 10 casquillos percutidos.

¡Mejores amigos! Así le salvó la vida la perrita Bella al náufrago australiano

Tim Shaddock sobrevivió tres meses náufrago en el Océano Pacífico acompañado de su perrita Bella. El hombre buscaba llegar a la Polinesia Francesa después de partir de La Paz, en Baja California.