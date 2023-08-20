Últimas noticias de hoy: Edificio es consumido por las llamas en Brooklyn, Nueva York

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te mantiene al tanto de las últimas noticias de hoy domingo 20 de agosto de 2023 ocurridas en México y el mundo. Lo más relevante de este día comienza en Estados Unidos, donde un gran incendio consume un edificio en Nueva York.

Además, este día Ecuador realizará elecciones, las cuales han estado marcadas por la violencia tras el asesinato de varios candidatos. Mientras que en la Ciudad de México, una mujer sobrevivió después de presuntamente arrojarse al paso de un convoy del Metro CDMX.

VIDEO: Incendio consume edificio en Brooklyn, Nueva York; reportan 10 bomberos lesionados

Dos bomberos están lesionados tras acudir a combatir un incendio en la zona de Williamsburg, en el distrito de Brooklyn, Nueva York, en Estados Unidos. La espesa nube de humo es apreciada desde varios kilómetros a la redonda.

Multiple stores are on fire in the Williamsburg area of Brooklyn, NYC.

Two firefighters have been injured battling the fire in Williamsburg that has engulfed seven stores on Lee Avenue and Williamsburg Street West. FDNY has now transmitted a 5th alarm as the fire continues. pic.twitter.com/YZcfERmBrr — Dee Dee Weeks (@DeeDeeWeeks) August 20, 2023

Elecciones presidenciales en Ecuador marcadas por la violencia

Este domingo, los ciudadanos de Ecuador acuden a las urnas para votar por el reemplazado del presidente Guillermo Lasso, así como la renovación de la Asamblea Nacional. Cabe recordar que el 9 de agosto pasado, Fernando Villavicencio, candidato presidencial, resultó asesinado.

Mujer se arroja a las vías del Metro CDMX y sobrevive

Una mujer sobrevivió después de que presuntamente se lanzó al paso del tren en la estación Copilco de la Línea 3 del Metro CDMX. Los primeros reportes indican que la víctima estaba acompañada de su pareja en el andén, cuando de pronto se lanzó a las vías durante la mañana de hoy.

Extraditan a líder de “Los Salazar” vinculado al Cártel de Sinaloa

La Fiscalía General de la República (FGR) informó hoy que Adán Salazar Zamorano conocido también como “Don Adán”, identificado como líder del grupo delictivo denominado “Los Salazar” vinculado al Cártel de Sinaloa, ha sido entregado en extradición a los Estados Unidos.

Tráiler se queda sin frenos y choca en Teopisca, Chiapas; hay un muerto

Un tráiler presuntamente se quedó sin frenos y chocó contra cuatro vehículos y un negocio en la carretera San Cristóbal-Teopisca, en Chiapas. Protección Civil del estado reportó a al menos tres personas heridas y una muerta.

