Últimas noticias de hoy: Anuncian reconstrucción de tramo de la Línea 12 del Metro CDMX

Este jueves 21 de septiembre de 2023, consulta las últimas noticias de hoy en Fuerza Informativa Azteca (FIA) para que estés al tanto de lo que pasa en México y el mundo. Lo más relevante empieza en la capital de nuestro país, donde revelaron que reconstruirán un tramo de la Línea 12 del Metro CDMX.

Además, una joven de 26 años murió atropellada en la alcaldía Coyoacán, de la CDMX. Mientras que Alemania busca trabajadores mexicanos para operación de maquinaria.



Martí Batres anuncia reconstrucción de tramo Zapotitlán a Nopalera de la Línea 12 del Metro CDMX, ¿cuánto tardará?

Martí Batres, jefe de gobierno de la Ciudad de México, anunció que el tramo elevado entre las estaciones Zapotitlán y Nopalera de la Línea 12 del Metro CDMX será reconstruido.

El jefe de Gobierno de la #CDMX, @martibatres, indicó que habrá una reconstrucción de un tramo de la #Línea12 del @MetroCDMX.



¿Cuándo y de dónde a dónde? 👇🏼https://t.co/wz6ABTwgBM — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 21, 2023

Atropellan a una joven de 26 años y muere tendida sobre avenida Cafetales, en CDMX

Una mujer murió tras ser atropellada la madrugada de este jueves en la avenida Cafetales, en la alcaldía Coyoacán. El incidente ocurrió cerca del cruce con la calle Carlota Armero, colonia CTM Culhuacán.

¡Qué ofertón! Alemania ofrece vacante de 38 mil pesos al mes; no se necesita ningún idioma

El portal de empleo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social publicó una vacante de operación y mantenimiento de maquinaria de construcción en Alemania. El sueldo mensual es de 38 mil 200 pesos.

¡38 mil pesos al mes! 💰



Trabajar en otro #país es una experiencia única, por ello, #Alemania lanza vacante para mexicanos que estén interesados en trabajar en el país



¿Te interesa?👇🏼https://t.co/5evlwrTzia pic.twitter.com/HxEqUlNoeE — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 21, 2023

Ordenan cuarta liberación de Uriel Carmona, fiscal del estado de Morelos

Un juez federal dio la orden para la liberación de Uriel Carmona, el fiscal del estado de Morelos, quien es acusado por obstrucción de la justicia bajo el argumento de tener respeto a su fuero constitucional.

Muerte de Cristal Flores fue negligencia médica y discriminación, denuncian sus padres

En entrevista con Hechos AM de FIA, Crisanto Flores, padre de Cristal Flores, relató lo sucedido a su hija de siete años de edad, quien falleció en el Hospital Infantil de México por un mal diagnóstico médico.

Arrestan y esposan a cuatro jóvenes en el Metro CDMX por no querer bajarse del tren

El pasado 19 de septiembre, una usuaria de X difundió en su cuenta el momento en que elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) esposan a cuatro mujeres en la estación Universidad del Metro CDMX, correspondiente a la Línea 3 del sistema.