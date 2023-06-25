Últimas noticias de hoy: Descarrilamiento de montaña rusa deja un muerto en Suecia

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te mantiene al tanto de las últimas noticias de hoy en México y el mundo este domingo 25 de junio de 2023. Lo más relevante comienza en Europa, donde un descarrilamiento de una montaña rusa dejó una persona muerta en un parque de diversiones en Suecia.

Mientras que en Honduras, el gobierno decretó un toque de queda, luego de una noche con 22 asesinatos. En tanto que en México, un choque automovilístico derrumbó una torre de luz en la carretera Texcoco-Lechería.

Montaña rusa se descarrila; hay un muerto y varios heridos en Suecia

Una persona murió y nueve resultaron heridas tras el descarrilamiento de una montaña rusa en un parque de diversiones en Estocolmo, Suecia. El incidente ocurrió a las 11:40 hora local de este domingo 25 de junio de 2023 en el parque conocido como Gröna Lund.

Toque de queda en Honduras tras 22 asesinatos

La noche de este sábado ocurrieron 22 asesinatos en Honduras, 11 de las cuales murieron tras un ataque en un bar en la ciudad de Choloma. Ante ello, las autoridades decretaron un toque de queda.

Trailero evita choque mortal y derriba torre de luz sobre la Texcoco-Lechería

Cerca de las 5:00 horas de este domingo 25 de junio de 2023, la conductora de un automóvil perdió el control e invadió los carriles contrarios de la carretera Texcoco-Lechería. Debido a ello, un tráiler se encontró con el auto compacto y para evitar el choque, impactó contra una torre de alta tensión que quedó derribada.

Estados Unidos va contra empresas chinas y Cártel Sinaloa

El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó acusaciones formales en cortes de Nueva York contra cuatro empresas que operan en China que fabrican los precursores químicos y que supuestamente abastecen a los cárteles mexicanos para producir el fentanilo.

SSC advierte sobre aplicaciones que suplantan a la Policía Cibernética

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX) advirtió a los capitalinos sobre aplicaciones que ofrecen préstamos, conocidos como “montadeudas”, que utilizan el logotipo de la Policía Cibernética para estafar y realizar cobros. Los defraudadores usan el logotipo de la Policía Cibernética en plataformas de mensajería instantánea para intentar hacer cobros de estas aplicaciones.