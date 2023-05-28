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Ordenan arrestar a hombre que abrió puerta de avión en Corea: Últimas noticias de hoy en México y el mundo

El hombre podría enfrentar 10 años de prisión en Corea. Fuerza Informativa Azteca te presenta las últimas noticias de hoy 28 de mayo en México y el mundo.

Ordenan arrestar a hombre que abrió puerta de avión en Corea:Últimas noticias de hoy en México
El hombre podría enfrentar hasta 10 años de cárcel por abrir la puerta de un avión

Escrito por: Alexis Pérez Cerino

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te mantiene al tanto de las últimas noticias de hoy domingo 28 de mayo de 2023 en México y el mundo. La información comienza en Corea con la orden de arresto que se emitió en contra de una persona que abrió la puerta de emergencia de un avión.

En Estados Unidos, desde la aplicación del título 8 han sido deportados 11 mil migrantes de 30 naciones. Mientras que, en México, inició la dispersión del pago del programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

  • Ordenan arresto de hombre que abrió puerta de emergencia durante un vuelo

El hombre de 30 años que realizó esta acción en Corea del Sur dijo que se sentía agobiado; por su acción hubo varias crisis nerviosas.

  • ¿Qué ha pasado con los migrantes con la aplicación del Título 8 en Estados Unidos?

Ni la amenaza de medidas más severas a partir del 11 de mayo pasado son suficientes para interrumpir la migración irregular a los Estados Unidos.

El programa Jóvenes Construyendo el Futuro opera desde el 2019 y busca que los jóvenes se puedan capacitar laboralmente en algún centro de trabajo en México.

  • VIDEO: En plena elección, Tayyip Erdogan, presidente de Turquía, entrega dinero a seguidores

El presidente de Turquía, Tayyip Erdogan, entregó billetes afuera de una casilla electoral; hoy es la segunda vuelta de las elecciones en dicho país.

  • Estrenan el primer avión de pasajeros fabricado en China

La aerolínea China Eastern Airlines tiene un contrato para recibir cinco de estos aviones; los motores son de una empresa francesa y estadounidense.

El sujeto que presuntamente robó la casa de Juan Gabriel fue detenido mientras intentaba vender los objetos del Divo de Júarez que sustrajo del domicilio.

Se reporta balacera en tianguis de Iztapalapa; como saldo preliminar hay dos personas sin vida tras los hechos, por lo que ambulancias se movilizan al lugar.

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