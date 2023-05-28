Ordenan arrestar a hombre que abrió puerta de avión en Corea: Últimas noticias de hoy en México y el mundo

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te mantiene al tanto de las últimas noticias de hoy domingo 28 de mayo de 2023 en México y el mundo. La información comienza en Corea con la orden de arresto que se emitió en contra de una persona que abrió la puerta de emergencia de un avión.

En Estados Unidos, desde la aplicación del título 8 han sido deportados 11 mil migrantes de 30 naciones. Mientras que, en México, inició la dispersión del pago del programa Jóvenes Construyendo el Futuro.



Ordenan arresto de hombre que abrió puerta de emergencia durante un vuelo

El hombre de 30 años que realizó esta acción en Corea del Sur dijo que se sentía agobiado; por su acción hubo varias crisis nerviosas.

*Actualización* 🚨✈️



Un tribunal de #CoreadelSur emite una orden de arresto contra el hombre que abrió la puerta del avión de #AsianaAirlines en el aire, informó la agencia Yonhap — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 28, 2023

¿Qué ha pasado con los migrantes

Ni la amenaza de medidas más severas a partir del 11 de mayo pasado son suficientes para interrumpir la migración irregular a los Estados Unidos.

Colectivos migrantes alertan de deportaciones masivas en #frontera Sur de #México, a partir de recorridos realizados en los últimos días. https://t.co/5LnbguI3CD — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 27, 2023

¿Cuándo depositan el pago del programa Jóvenes Construyendo el Futuro

El programa Jóvenes Construyendo el Futuro opera desde el 2019 y busca que los jóvenes se puedan capacitar laboralmente en algún centro de trabajo en México.



VIDEO: En plena elección, Tayyip Erdogan

El presidente de Turquía, Tayyip Erdogan, entregó billetes afuera de una casilla electoral; hoy es la segunda vuelta de las elecciones en dicho país.

¡Erdogan va por 25 años en el poder! 🇹🇷😳



El presidente de la alta junta electoral de #Turquía, Ahmet Yener, lo hizo oficial, Tayyip Erdogan es el virtual ganador de las elecciones presidenciales:



"Recep Tayyip Erdogan tiene el 54,47% de los votos y el Sr. Kemal Kilicdaroglu… pic.twitter.com/TnbVE5Phdc — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 28, 2023

Estrenan el primer avión de pasajeros fabricado en China

La aerolínea China Eastern Airlines tiene un contrato para recibir cinco de estos aviones; los motores son de una empresa francesa y estadounidense.



El sujeto que presuntamente robó la casa de Juan Gabriel fue detenido mientras intentaba vender los objetos del Divo de Júarez que sustrajo del domicilio.



Se reporta balacera

Se reporta balacera en tianguis de Iztapalapa; como saldo preliminar hay dos personas sin vida tras los hechos, por lo que ambulancias se movilizan al lugar.