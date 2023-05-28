VIDEO: En plena elección, Tayyip Erdogan, presidente de Turquía, entrega dinero a seguidores

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, quedó captado en video mientras entregaba dinero en efectivo a algunos de sus seguidores durante la tarde de este domingo 28 de mayo de 2023, cuando dicho país celebró elecciones presidenciales.

Las imágenes captadas por la agencia de noticias Reuters muestran al mandatario tuco entregando billetes a algunas personas. El presidente turco sostiene un fajo de billetes y señala a algunos individuos, a quienes les va entregando el dinero.

Turkish President Tayyip Erdogan handed out money to supporters outside the polling station where he cast his ballot in the runoff election https://t.co/DM7VCR8xW5 pic.twitter.com/4uqeIrattJ — Reuters (@Reuters) May 28, 2023

Esto sucedió a las afueras de una casilla electoral, donde Erdogan emitió su voto correspondiente a la elección presidencial, en la cual se enfrentó al candidato opositor socialdemócrata, Kemal Kiliçdaroglu. El Consejo Supremo Electoral de dicha nación dio como virtual ganador al presidente turco con el 54.47% de los votos.

No es la primera vez que captan a Erdogan entregando dinero

El 14 de mayo, cuando fue la primera vuelta de las elecciones en Turquía, Recep Tayyip Erdogan entregó algunos billetes a niños en la escuela Uskudar, donde quedó instalada una casilla electoral.

Previamente en febrero pasado, tras el sismo que destruyó varios edificios en la nación del Medio Oriente, el presidente entregó dinero a varios niños en la provincia de Adiyaman, lo cual generó críticas contra el mandatario.

El dictador Erdogan reparte dinero en el colegio electoral. ¡Simbólicamente, no hay mejor manera de expresar la corrupción que él y su régimen instauraron en Turquía! #TeamVox #AguilasDeVox #PatriotasDeVox #PrimeroEspaña #ChicasVox52 pic.twitter.com/slhlcuWDhd — 🇪🇦V_Ibérica_I✨Hispania®🕊 (@IberHisp__II__V) May 14, 2023

¿Cómo funcionan las elecciones en Turquía?

Turquía celebra elecciones donde renueva su parlamento y la presidencia. La primera vuelta fue el pasado 14 de mayo y este domingo 28 de mayo de 2023 es la segunda vuelta. La nación cambió de un sistema parlamentario a uno presidencial en julio de 2018.

Los candidatos presidenciales son nominados por los partidos que han superado el 5% de votantes en elecciones parlamentarias o quienes hayan reunido 100 mil firmas para apoyar su nominación.

¡Erdogan va por 25 años en el poder! 🇹🇷😳



El presidente de la alta junta electoral de #Turquía, Ahmet Yener, lo hizo oficial, Tayyip Erdogan es el virtual ganador de las elecciones presidenciales:



"Recep Tayyip Erdogan tiene el 54,47% de los votos y el Sr. Kemal Kilicdaroglu… pic.twitter.com/TnbVE5Phdc — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 28, 2023

Los postulantes que reciben más de 50% de los votos en la primera ronda son electos como presidentes, pero si ninguno recibe la mayoría, la elección se va a una segunda ronda entre los dos aspirantes que recibieron el mayor número de votos en la primera elección.

Mientras que el Parlamento es renovado con un sistema de renovación proporcional. Los partidos deben recibir un mínimo de 7% de los votos para obtener algunos de los 600 puestos en el poder legislativo de acuerdo a la votación que recibieron.

Bugün şu muhteşem Beykoz’un güzel insanlarıyla beraber olmaktan büyük memnuniyet duydum. Teşekkürler Beykoz! 🇹🇷 pic.twitter.com/CFj8VuAbMa — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 27, 2023

Cabe señalar que la elección es realizada por el Consejo Supremo Electoral de Turquía, formado por el gobierno. En 2018, la organización no gubernamental Human Rights Watch alertó que dicho órgano opera de forma irregular, ya que la ley permite que policías en activo pueden entrar a las casillas para “mantener la seguridad”.

La ONG agrega que por motivos de seguridad no especificados, el Consejo Supremo Electoral puede instruir que los distritos electorales se fusionen y cambiar la ubicación de las casillas sin aviso previo.

