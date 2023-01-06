Muertos y detenidos en Sinaloa: últimas noticias de México y el mundo

Este viernes, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que tras la captura de Ovidio Guzmán en Culiacán, Sinaloa, 21 personas fueron detenidas; mientras que 10 militares murieron. Fuerza Informativa Azteca te brinda las últimas noticias de hoy 06 de enero y toda la información en vivo sobre lo que pasa en Cualicán.

Últimas noticias hoy 06 de enero de 2023

Sedena buscará restrablecer el orden en Sinaloa

En la mañanera de hoy, Luis Cresencio Sandoval, titular de la Sedena, aseguró que se trabaja para restablecer el orden en el estado de Sinaloa, luego del operativo que resultó en la detención del hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán.



No hay "fast track" en extradición de Ovidio Guzmán

La extradición de Ovidio Guzmán, “El Ratón”, uno de los líderes del Cártel de Sinaloa, no es una decisión política ni habrá un “fast track”, sino que lleva un proceso, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).



Hallan huachitúnel en Hidalgo, tenía más de 4 metros de profundidad

El huachitúnel hallado en Mineral de la Reforma, Hidalgo, tiene una profundidad de 4 metros y cerca de 25 metros lineales; ya fue asegurado por la FGR.



Así se vivió el banderazo de salida del Juguetón 2023

El banderazo de salida del Juguetón 2023 da inicio al gran trayecto que los Reyes Magos y sus ayudantes realizarán para llevar felicidad a los niños de México.



Para evitar "rescate" de "El Neto", refuerzan vigilancia en Semefo

Elementos del Ejército mexicano reforzaron la vigilancia en el Servicio Médico Forense de Ciudad Juárez para evitar un posible "rescate" de "El Neto".



Reanudan operaciones en los aeropuertos de Culiacán y Mazatlán

La Agencia Federal de Aviación Civil informó que los aeropuertos de Culiacán y Mazatlán ya han reanudado sus actividades desde las 10:00 de la mañana.



VIDEO: Europa celebra el Día de la Epifanía con baños en agua helada

Países de Europa celebraron el Día de la Epifanía con los tradicionales baños en ríos de agua helada, algunos siguen un ritual ortodoxo griego.



Dictan prisión preventiva con fines de extradición a Ovidio Guzmán

Un juez de control dictó prisión preventiva con fines de extradición a Ovidio Guzmán; deberá permanecer en el penal de máxima seguridad del Altiplano.



VIDEO: El volcán Kilauea de Hawái entra en erupción nuevamente

El volcán Kilauea ubicado en Hawái entró nuevamente en erupción y activan alerta roja; ha estado activo desde el 2021, informó el Servicio Geológico de EU.



Niño de 6 años provoca tiroteo en escuela de Virginia

Un niño de seis años causó un tiroteo en una escuela primaria de Virginia, Estados Unidos, una de las profesoras resultó herida; el menor está en custodia.



Gobierno de México acuerda compra de Mexicana de Aviación

Después de una reunión con los sindicatos de aviación, el Gobierno de México concretó la compra de Mexicana de Aviación por 816 millones de pesos.



Detienen al presunto feminicida de Maru Ocampo en Puebla

La Fiscalía de Puebla detuvo a Vicente "N", presunto feminicida de Maru Ocampo quien desapareció el 21 de diciembre; abandonó el cuerpo en una barranca.