Continúan rescates en Turquía: últimas noticias de México y el mundo
A más de 130 horas del derrumbe, continúan las labores de rescate en Turquía; consulta esta y las últimas noticias de hoy 12 de febrero 2023 en FIA.
Fuerza Informativa Azteca te ofrece las últimas noticias de México y el mundo para este hoy 12 de febrero de 2023, entre estas destacan la continuidad de las labores de rescate en Turquía:
- Terremotos en Turquía: a más de 130 horas, siguen labores de rescate
A prácticamente una semana del terremoto de magnitud 7.8 que azotó a Turquía y Siria el pasado lunes 6 de febrero, las labores de rescate continúan para alimentar la esperanza.
- Muere en Turquía “Proteo”, perrito rescatista mexicano
La SEDENA informó que “Proteo”, el perrito rescatista mexicano del Ejército, que voló a Turquía para ayudar en el rescate de las víctimas del sismo, murió en cumplimiento de su deber.
- Papa expresa preocupación por obispo encarcelado en Nicaragua
El Papa Francisco expresó su preocupación por el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, quien fue condenado a más de 26 años de cárcel en Nicaragua tras negarse a ser deportado.
- Super Bowl 2023 en TV Azteca: cómo y a qué hora verlo gratis en vivo
Hoy 12 de febrero de 2023, se llevará a cabo la edición número 57 del Super Bowl, magno evento deportivo que podrás disfrutar a través de la señal de Azteca 7 en punta de las 17:00 horas.
- Se presentó Rihanna en el show de medio tiempo del Super Bowl LVII
Rihanna deslumbró en el show de medio tiempo del Super Bowl 2023 y presumió su segundo embarazo desde el cielo.