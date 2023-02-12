Continúan rescates en Turquía: últimas noticias de México y el mundo

Fuerza Informativa Azteca te ofrece las últimas noticias de México y el mundo para este hoy 12 de febrero de 2023, entre estas destacan la continuidad de las labores de rescate en Turquía:



Terremotos en Turquía: a más de 130 horas, siguen labores de rescate

A prácticamente una semana del terremoto de magnitud 7.8 que azotó a Turquía y Siria el pasado lunes 6 de febrero, las labores de rescate continúan para alimentar la esperanza.



Muere en Turquía “Proteo”, perrito rescatista mexicano

La SEDENA informó que “Proteo”, el perrito rescatista mexicano del Ejército, que voló a Turquía para ayudar en el rescate de las víctimas del sismo, murió en cumplimiento de su deber.



Papa expresa preocupación por obispo encarcelado en Nicaragua

El Papa Francisco expresó su preocupación por el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, quien fue condenado a más de 26 años de cárcel en Nicaragua tras negarse a ser deportado.



Super Bowl 2023 en TV Azteca: cómo y a qué hora verlo gratis en vivo

Hoy 12 de febrero de 2023, se llevará a cabo la edición número 57 del Super Bowl, magno evento deportivo que podrás disfrutar a través de la señal de Azteca 7 en punta de las 17:00 horas.



Se presentó Rihanna en el show de medio tiempo del Super Bowl LVII

Rihanna deslumbró en el show de medio tiempo del Super Bowl 2023 y presumió su segundo embarazo desde el cielo.