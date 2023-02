Super Bowl 2023: Así se presentó Rihanna en el show de medio tiempo

Los fans de Rihanna celebran, pues por fin se llevó a cabo el esperado show de medio tiempo del Super Bowl y lo hizo de forma épica, con el espectacular anuncio de su segundo embarazo y cantando desde lo más alto del State Farm Stadium. A continuación te dejamos las mejores imágenes que dejó la presentación de la siete veces ganadora del Grammy.

Salió con un espectacular conjunto completamente rojo y presumiendo vientre para dejar en claro que en el escenario no solo estaba Rihanna, sino su segundo hijo y la nueva gran inspiración por la que decidió aceptar la presentación en este medio tiempo del Super Bowl.

Cabe destacar que el la presentación comenzó con una toma aérea y la canción de Bitch Better Have My Money, mientras la mujer de 34 años cantó desde una plataforma aérea en medio de otras seis plataformas con dos bailarines en cada una de ellas.

Por otro lado, el show de medio tiempo cerró con la canción de Diamonds y al concluir la música, la también diseñadora hizo oficial su embarazo.

Michael Chow/USA TODAY Sports Así fue el show de Rihanna en el medio tiempo del Super Bowl 2023

BRIAN SNYDER/REUTERS Así fue el show de Rihanna en el medio tiempo del Super Bowl 2023

Mark J. Rebilas/USA TODAY Sports Así fue el show de Rihanna en el medio tiempo del Super Bowl 2023

¿Qué canciones cantó Rihanna en el medio tiempo del Super Bowl 2023?

Bitch Better Have My Money Where have you been Only Girl (In the wold) We Found Love Rude Boy Work Pour it up All the lights Umbrella Diamonds

Mark J. Rebilas/USA TODAY Sports Así fue el show de Rihanna en el medio tiempo del Super Bowl 2023

Kirby Lee/USA TODAY Sports Así fue el show de Rihanna en el medio tiempo del Super Bowl 2023

Kirby Lee/USA TODAY Sports Así fue el show de medio tiempo de Rihanna en el Super Bowl 2023