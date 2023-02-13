Ayuda para Chile y Siria, últimas noticias de México y el mundo

Fuerza Informativa Azteca te ofrece las últimas noticias de México y el mundo para este hoy 13 de febrero de 2023, entre estas destacan: México anuncia apoyo para Chile por incendios y a Siria tras sismo que ha dejado al menos 35 mil muertos.

México anuncia apoyo para Chile y Turquía

México hará una donación de 6 millones de dólares a través de una oficina de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para apoyar a los afectados por el sismo de magnitud 7.8 en Siria.

Comienza el registro para la Pensión del bienestar para adultos mayores

De acuerdo con el gobierno de México, a partir del 13 y hasta el 25 de febrero se podrá realizar el registro para la incorporación de la pensión para adultos mayores. Este trámite será para aquellas personas que cumplen 65 años entre enero y febrero.

Casos de abuso por parte de la iglesia en Portugal

La comisión independiente que investiga los abusos sexuales a menores en el seno de la Iglesia católica en Portugal ha validado 512 denuncias, pero ha dado a conocer una estimación de 4 mil 815 casos en total.

Turquía rechaza llegada de refugiados sirios tras terremoto

Este lunes 13 de febrero, el ministro de Relaciones Exteriores de Turquía, Mavlut Cavusoglu, señaló que el país no permitirá una nueva afluencia de refugiados sirios, esto, tras el terremoto ocurrido el pasado lunes, el cual ha dejado más de 37 mil muertos.

García Luna rechaza testificar durante su juicio

El exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna rechaza testificar en el juicio en su contra, que se realiza en Estados Unidos, por lo que el proceso que se le sigue por sus presuntos nexos con el narcotráfico, podrá durar menos tiempo del que se esperaba, de 8 semanas.

Declaran estado de emergencia en Nueva Zelanda

Nueva Zelanda declara estado de emergencia este lunes 13 de febrero por la llegada del ciclón Gabrielle en la isla norte. Hay advertencia por el alto riesgo de inundaciones por mareas.

Comienza convocatoria de Prepa en Línea 2023

Este lunes 13 de febrero se dio a conocer la convocatoria para ser parte la Prepa en línea 2023, donde las personas podrán ser parte de la generación 51 del Servicio Nacional de Bachillerato en Línea. Te damos a conocer cuándo es el registro y los requisitos.

Portero Arne Espeel murió en campo de juego

Una tragedia sacudió al futbol de Bélgica y el mundo, pues este fin de semana, el portero del Winkel Sport B, Arne Espeel, murió repentinamente mientras disputaba un partido contra el Westrozebeke, correspondiente a la Segunda División Regional de la provincia de West Flanders.