Pedro Castillo, últimas noticias de México y el mundo

Entérate de las últimas noticias de México y el mundo para este 21 de diciembre de 2022, entre estas destacan: Familia de expresidente de Perú, Pedro Castillo, llegó a México y caso Aurelia García.



Familia de Pedro Castillo arribó a México

La mañana de este miércoles la familia del presidente destituido, Pedro Castillo, aterrizó en el Aeropuerto Internacional de la CDMX; lo hicieron sin el embajador de México en Perú, Pablo Monroy, quien sigue en Lima y saldrá pronto de ese territorio.



Caso Aurelia García

El pasado martes 20 de diciembre, Aurelia García fue puesta en libertad después de pasar tres años en la cárcel por ser acusada de homicidio al sufrir de un aborto.



Seis días de vuelos cancelados por ceniza del Popocatépetl

Por sexto día consecutivo la aerolínea que cubre los vuelos que van de Puebla - Houston canceló la salida por ceniza volcánica del Popocatépetl en el ambiente, después de la actividad que registró el coloso en días pasados, mientras que no se cuentan con las condiciones para realizar el despegue o aterrizaje de la aeronave.



Joven es perseguido y baleado en calles del Centro de CDMX

Un joven conductor fue perseguido y baleado cuando viajaba en su automóvil, en la colonia Centro de la Ciudad de México (CDMX). Los agresores dispararon en al menos cuatro ocasiones, dejando herido al automovilista, que fue trasladado al hospital.



Presidente de Ucrania se reunió con su homólogo Joe Biden

El presidente de Ucrania, Volodirmir Zelensky llegó este miércoles al mediodía a Estados Unidos, donde fue recibido en el aeropuerto por la embajadora ucraniana en Washington, Oksana Markarova.

Posteriormente fue trasladado a la Casa Blanca, donde lo recibieron el presidente Joe Biden y su esposa, la primera dama, Jill Biden.



Protesta de médicos de Pemex ocasiona caos vial en Periférico Sur

Con cartulinas y gritos, 40 médicos residentes del Hospital Central Sur Pemex, bloquearon lalateral del Periférico con dirección al oriente, justo al cruce con la calle Línea 1 en la colonia Fuentes del Pedregal de la alcaldía Tlalpan.