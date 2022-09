Dan último adiós a Elizabeth Meza, asesinada afuera de primaria

Familiares de Elizabeth Meza Rivera, subdirectora de la Escuela Primaria “Adolfo Ruiz Cortines” de Xalapa, Veracruz, asesinada a balazos afuera del plantel educativo el pasado miércoles 21 de septiembre piden justicia.

“Justicia y que esto no quede así impune y lo que queremos es que se llegue a las últimas consecuencias. Que se investigue bien que se llegue a las últimas consecuencias; que se investigue bien”. Declaró Ciria Meza Rivera, hermana de la subdirectora Elizabeth Meza.

La hermana de la subdirectora también mencionó que se ha mantenido cercanía y comunicación con la Fiscalía General del Estado de Veracruz y han apoyado con datos en la investigación.

La línea de investigación que mantiene la Fiscalía General del Estado de Veracruz que no se ha dado a conocer para no entorpecer el proceso.

Los hechos se registraron en la Colonia “Aguacatal” cuando la maestra de 58 años de edad descendió de su automóvil y al dirigirse a la cajuela, los sicarios le dispararon. En la zona del ataque fueron colocadas flores blancas y veladoras. Las clases en el plantel fueron suspendidas y se reanudarán el próximo lunes 26 de septiembre.

“Ya la fiscalía tiene algunos datos, yo no voy a decirlo ahorita, pero puede ser algo en la situación de enojo de alguien, pero realmente yo no sabría decírtelo. Mi hermana realmente era una persona muy tranquila, muy serena, obviamente como directora tenía que ejercer su autoridad para que se trabajara en su escuela. Nada más te puedo decir que ella no actuaba de manera mala ni con dolo, solamente pedía el cumplimiento de todo su personal”. Finalizó la entrevista Ciria Meza, hermana de Elizabeth Meza, subdirectora de la Primaria “Adolfo Ruiz Cortines”.

Pasadas las once de la mañana de este viernes 23 de septiembre. Familiares amigos y docentes le dieron el último adiós a la maestra Elizabeth Meza después de la misa de cuerpo presente.