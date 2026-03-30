¿Habrá prórroga? Último día para pagar el Control Vehicular en Puebla y obtener el 100% de descuento en la tenencia

¡Evita el pago de la tenencia! El gobierno de Puebla recordó que este martes 31 de marzo vence el plazo para pagar el Control Vehicular 2026.

En caso de no realizarlo a tiempo, los automovilistas no podrán gozar del subsidio del 100 % en la tenencia, por lo que a partir de abril no solo tendrán que pagar este trámite en su totalidad, sino también recargos.

¿Cuánto cuesta el Control Vehicular en Puebla 2026?

El costo oficial del Control Vehicular 2026 es de 700 pesos, y aplica para cualquier propietario siempre y cuando cumplan con estos requisitos:



No tenga adeudos de años anteriores

No cuente con fotomultas pendientes

No presente multas o sanciones actuales

Para este 2026, los vehículos eléctricos e híbridos están exentos de este pago, por lo que no es necesario que realicen este trámite.

¿Dónde pagar el Control Vehicular 2026 en Puebla?

¡Faltan horas! El gobierno estatal habilitó múltiples opciones para evitar aglomeraciones en los últimos días. En caso de que requieras pagar de forma presencial, solo debes acudir a oficinas recaudadoras y Centros Integrales de Servicios (CIS).

Para realizar el pago en línea, te decimos los pasos indispensables para obtener el descuento en la tenencia.



Ingresa al sitio: https://rl.puebla.gob.mx/adeudovehicular

Ingresa el número de placa.

Captura los últimos 5 dígitos del NIV.

Verifica adeudos.

Realiza el pago con tarjeta o SPEI.

Descargar el comprobante fiscal electrónico.

¿Qué pasa si no se realiza el pago del Control Vehicular?

Quienes no cumplan con el trámite antes de la fecha límite perderán el subsidio del 100 % en tenencia. Esto significa que deberán pagar la tarifa completa según el tipo de auto:



Motocicletas: $235

Vehículos de hasta 4 cilindros: $430

Vehículos de 5 y 6 cilindros: $670

Vehículos de más de 6 cilindros: $890

¿Habrá prórroga del Control Vehicular Puebla 2026?

Autoridades informaron que hasta el momento, 637 mil automovilistas han cumplido con el pago, lo que representa 68 % del padrón vehicular y una recaudación superior a 446 millones de pesos.

Por ello, han señalado que por ahora no consideran pertinente extender el plazo. En caso de cambios, la actualización se dará a conocer la prórroga hasta este 31 de marzo.

