“Del campo a la ciudad": Un respiro para los bolsillos en Iztapalapa ante los altos precios de los alimentos

La crisis inflacionaria ha golpeado duramente los bolsillos de los mexicanos, pero en Iztapalapa, una iniciativa ha surgido como un rayo de esperanza. Se trata del programa “Del campo a la ciudad”, una carpa ambulante que lleva productos frescos y a precios accesibles directamente del productor al consumidor, ofreciendo un alivio muy necesario en tiempos de crisis.

“Ya nos toca la 60, 70, 80 (pesos) para toda la quincena”, comenta una vecina. La inflación ha erosionado el poder adquisitivo de las familias mexicanas, haciendo cada vez más difícil llegar a fin de mes. Ante esta situación, “Del campo a la ciudad” se presenta como una alternativa viable y accesible.

Esta iniciativa, coordinada por María de los Ángeles Becerra, tiene como objetivo principal acercar productos frescos y de calidad a los habitantes de Iztapalapa a precios significativamente más bajos. Al eliminar a los intermediarios, se logra una reducción de hasta el 50% en los costos, lo que representa un gran ahorro para las familias.

Carpa ambulante recorre la alcaldía llevando productos a un precio accesible

La carpa ambulante recorre diferentes puntos de la alcaldía de lunes a sábado, llevando productos de temporada como jitomate, cebolla, papa y otros vegetales a precios que sorprenden a los consumidores. “El jitomate en un tianguis normal está a 40 pesos, aquí lo encuentro a 27", comenta una vecina satisfecha.

La noticia de la llegada de la carpa se propaga rápidamente entre los vecinos, quienes se organizan para no perderse esta oportunidad de abastecerse de alimentos frescos y económicos. “Ayer fui con mis hijas allá", dice una mujer mayor, mientras que otra comenta: “La última vez me gasté 700 pesos, cuando antes me gastaba 300".

Vecinos de otras alcaldías pueden acudir a comprar

Los vecinos agradecen la iniciativa y destacan la importancia de contar con un servicio como este en sus comunidades. “Estamos muy cerca de Tláhuac y hay gente que se viene de Tláhuac a Iztapalapa”, señala María de los Ángeles Becerra. Y es que la calidad de los productos, los precios bajos y la cercanía hacen que valga la pena esperar en las filas que se forman en cada punto de venta.

“Del campo a la ciudad” no solo ofrece beneficios económicos, además, el programa promueve una alimentación saludable y el consumo de productos locales.

En un contexto de crisis económica, “Del campo a la ciudad” se ha convertido en un verdadero salvavidas para muchas familias de Iztapalapa. Esta iniciativa demuestra que es posible encontrar soluciones innovadoras y solidarias para enfrentar los desafíos de la inflación y garantizar el acceso a alimentos saludables y asequibles para todos.