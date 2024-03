Estudiantes y maestros de la Preparatoria 3 de la UNAM se van a paro de 72 horas

La comunidad estudiantil de la Escuela Nacional Preparatoria Número 3 “Justo Sierra” de la UNAM, junto con maestros del plantel y representantes de la DGENP y la SPASU, acordaron un paro de actividades de 72 horas a partir de las 22:00 horas del miércoles 6 de marzo.

El paro, avalado por 1,689 votos en una asamblea estudiantil, se lleva a cabo en respuesta a un pliego petitorio presentado por los alumnos a las autoridades. Las demandas incluyen medidas para atender la violencia de género, mejorar la infraestructura del plantel y garantizar la seguridad de la comunidad estudiantil.

Durante el paro, que concluirá el sábado 9 de marzo a las 22:00 horas, las instalaciones de la Prepa 3 estarán bajo resguardo de las autoridades del plantel. Se espera que las clases se reanuden el próximo lunes 11 de marzo de manera habitual.

Estudiantes de la Prepa 3 exigen mayor seguridad y mejores condiciones en su escuela

La comunidad estudiantil de la Escuela Nacional Preparatoria Número 3 “Justo Sierra” de la UNAM emitió su pliego petitorio desde el miércoles 6 de marzo, en respuesta a una serie de demandas que incluyen mayor seguridad dentro del plantel.

En el pliego petitorio presentado a las autoridades, los estudiantes denuncian que se han reportado varios robos y casos de acoso dentro de las instalaciones de la Prepa 3. Exigen medidas contundentes para garantizar la seguridad de toda la comunidad escolar.

Actualmente, solo hay personal de seguridad dentro del plantel. Se espera que las actividades se reanuden el próximo lunes 11 de marzo, siempre y cuando las autoridades atiendan las demandas de los estudiantes.

Sin embargo, la comunidad estudiantil ha advertido que el paro podría extenderse si no se cumple con el pliego petitorio en su totalidad. No descartan tomar medidas adicionales, como la huelga, si sus demandas no son tomadas en cuenta.

Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM anuncia paro por el 8M

La Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM hizo un llamado a todas las entidades académicas de la universidad para que permitan que tanto estudiantes como trabajadoras puedan unirse al paro de actividades por el Día Internacional de la Mujer, sin que exista represalia alguna.

Hasta ahora las prepas 3 y 8 se han declarado en paro de 72 horas para poder asistir a la marcha de este viernes. También se fue a paro la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.