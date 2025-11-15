Gritos y golpes: UNAM no ampliará jornada de vacunación tras agresiones al personal en el Mega Centro
La UNAM suspendió la vacunación del sábado 15 de noviembre tras agresiones a su personal por parte de un grupo que exigió ser atendido en Mega Centro 2025.
La UNAM informó que mañana sábado 15 de noviembre no se aplicarán vacunas en el Mega Centro de Vacunación UNAM 2025, tras agresiones por parte de un grupo de personas que irrumpieron al finalizar la jornada de este viernes exigiendo ser atendido fuera de horario.
Algunos de ellos agredieron al personal universitario, por lo que la institución decidió suspender la actividad para garantizar la seguridad de trabajadores y asistentes.