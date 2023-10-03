Tras fumigación por presunta plaga de chinches, Facultades de Química y Veterinaria de la UNAM regresan a clases

Tras los trabajos de fumigación por una presunta plaga de chinches, las Facultades de Química y Veterinaria de la UNAM regresaron este martes a clases. Salones, laboratorios, auditorios y áreas comunes están siendo utilizados con normalidad.

La UNAM se encuentra bajo la mira de la opinión pública debido a las denuncias de alumnos de la Facultad de Química sobre la presencia de chinches en las instalaciones. Los estudiantes informaron del problema a través de grupos de Facebook.

Tras los trabajos de #fumigación por una presunta plaga de #chinches, las Facultades de Química y Veterinaria regresaron este martes a clases.



Salones, laboratorios, auditorios y áreas comunes están siendo usados con #normalidad. pic.twitter.com/KUmCjhJts8 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 3, 2023

La institución confirmó que las clases en la Facultad de Química fueron suspendidas para que las autoridades sanitarias realizaran una inspección y un dictamen sobre la situación, y es así que el día de hoy 3 de octubre regresan a clases. Mientras que en la Facultad de Derecho las actividades administrativas y académicas también se desarrollan de manera habitual.

Facultades de Ingeniería, Contaduría y Ciencias de la UNAM suspenden clases por fumigación

Las facultades de Ingeniería, Contaduría y Ciencias de la UNAM suspendieron clases este martes para llevar a cabo trabajos de fumigación de manera preventiva y ante las denuncias de la existencia de chinches.

En las dos primeras, la suspensión de actividades es por tiempo indefinido, mientras que en la Facultad de Ciencias se regresará a clases el próximo viernes.

¿Cómo eliminar las chinches?

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) publicó un comunicado en el que brinda consejos para eliminar las plagas de chinches. La EPA señala que las chinches son difíciles de erradicar, por lo que es importante seguir estos pasos cuidadosamente:

Identificar la plaga: La primera etapa es identificar la plaga. Las chinches son insectos pequeños, de color marrón rojizo, que se esconden en las grietas y hendiduras.

Limpiar y deshacerse de los artículos infestados: Es importante limpiar y deshacerse de todos los artículos infestados, como muebles, ropa y alfombras.

Tratar las áreas infestadas: Se pueden usar pesticidas para tratar las áreas infestadas. Sin embargo, es importante seguir las instrucciones del fabricante cuidadosamente

Repetir el proceso: Es posible que sea necesario repetir el proceso varias veces para eliminar completamente las chinches

Lave y seque en la secadora regularmente cualquier ropa de cama que esté en contacto con el piso

Use calor para matar las chinches

Los insectos que pican pueden causar problemas a los humanos y las mascotas. En las personas, las picaduras de insectos pueden causar molestias, como picazón e hinchazón. En algunos casos, pueden provocar reacciones alérgicas graves.

En las mascotas, las picaduras de pulgas pueden causar reacciones alérgicas, anemia y otros problemas de salud. Es importante evitar el contacto con insectos que pican. Si se sospecha que una mascota tiene pulgas, es importante llevarla a un veterinario para su tratamiento.

