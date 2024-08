¡Es única en el mundo! Conoce la biblioteca que está en el interior de un mercado en Chiapas para fomentar la lectura

En los pasillos de los mercados, se cuentan muchas historias, pero hay otras que aquí mismo se pueden leer. Me encuentro al interior del mercado municipal Rafael Pascasio Gamboa, pero aquí hay un rincón que seguramente no conocen, vamos a subir y descubrirlo. Se trata de una biblioteca pública, la primera que se creó al interior de un mercado en todo el país e incluso es única a nivel internacional, es un espacio donde los niños son los asistentes más asiduos.

“La mayoría de los usuarios que tenemos son menores de edad, son niños, y son hijos de locatarios e hijos de vendedores ambulantes. El acervo que tenemos es general, tenemos colección infantil, colección Chiapas, y las colecciones de consulta, que son enciclopedias, diccionarios, la colección general es donde viene de lengua, religión, ciencias sociales”, detalló Estefany Namindamo Galdámez, encargada de la biblioteca.

Este espacio surgió hace cinco años por iniciativa de cronistas locales, y es una alternativa de aprendizaje y entretenimiento para los hijos de quienes trabajan aquí de sol a sol.

“Muchos no tienen la posibilidad de que los niños estudien en una escuela primaria, es cierto que es gratuito, pero siempre han pedido una cuota, la verdad son muy pocos los que cuentan con esa cuota y por eso no los inscriben, otra, como algunos son analfabetas por así decirlo, no implementan eso con los niños y no los meten a una escuela, lo más fácil es venir, se distraen y aprenden”, agregó la encargada.

Como Mateo, su familia vende dulces y otros productos, así que viene al menos una hora al día para cultivar su mente.

"—¿Quién trabaja aquí?—Mi mamá y mi abuelita... —¿Y te vienes para acá mientras ellas están trabajando?— sí... — ¿Qué es lo que más te gusta hacer aquí?—Leer libros —¿Cuáles son los que más te gustan?—los cuentos”, explicó el pequeño Mateo.

De acuerdo con cifras del INEGI, en Chiapas, 14 de cada 100 personas de 15 años o más no saben leer ni escribir, mientras que 9 de cada 10 niños y niñas asisten a la escuela.