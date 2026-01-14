¿Te urge tu licencia? Ubica las unidades móviles en Edomex 2026 para un trámite rápido y sin filas

Las unidades móviles para tramitar la Licencia Edomex 2026 se han convertido en una de las opciones más buscadas este inicio de año. Conductores del Estado de México necesitan sacar o renovar la licencia Edomex rápido, sin filas y cerca de su zona, para evitar multas y contratiempos al circular.

Las unidades móviles de Licencia Edomex han sido una alternativa clave frente a los módulos fijos, al permitir realizar el trámite en menos tiempo. Por ello, una de las principales preguntas en 2026 es si este servicio continúa activo y dónde se ubican.

Unidades móviles para Licencia 2026 Edomex: Ubicaciones del 12 al 17 de enero

Con el arranque del año, las unidades móviles para tramitar la Licencia Edomex 2026 sí se activan de forma gradual en distintos municipios, ajustando fechas y puntos de atención para responder a la alta demanda que se registra tras las vacaciones. Estas son las ubicaciones exactas donde hoy puedes realizar el trámite.

Unidades móviles Licencia Edomex 2026: fechas y ubicaciones

Del 12 al 17 de enero



Cuautitlán Izcalli: Hacienda de Sierra Vieja 2, Col. Hacienda del Parque, C.P. 54769. (Estacionamiento de Outlets Punta Norte)

12, 13, 15 y 16 de enero



Metepec: Privada de la Besana s/n, Barrio Espíritu Santo, C.P. 52140.

14 de enero

Toluca: Calle Encino esquina Calle Cedro, Subdelegación Palmillas, C.P. 50285, Delegación Calixtlahuaca.

Del 13 al 17 de enero



Nezahualcóyotl: Av. General Lázaro Cárdenas s/n, Col. Rey Neza, C.P. 57809. (Estacionamiento del Estadio Neza 86)

Del 12 al 16 de enero



Chalco : Plaza Constitución 6, Col. Juchitepec, C.P. 56605.

: Plaza Constitución 6, Col. Juchitepec, C.P. 56605. Chimalhuacán: Av. Nezahualcóyotl, Mz. 004, Col. Santa María Nativitas, C.P. 56335. (Estacionamiento Plaza Chimalhuacán)

Del 12 al 14 de enero



Tepotzotlán: Calle Virreynal, Mz. 012, Col. San Martín, C.P. 54600. (Frente al Palacio Municipal)

15 y 16 de enero



Chicoloapan: Av. Reforma 20-14, Col. Centro, C.P. 56370. (Frente al Palacio Municipal)

14 de enero



Nezahualcóyotl: Av. Central y Calle 35 s/n, Col. Campestre Guadalupana, C.P. 57120. (Explanada La Bola)

15 de enero



Chimalhuacán: Calle Ignacio Zaragoza, Mz. 001, Col. Centro, C.P. 56330. (Frente al Palacio Municipal)

16 de enero



Zumpango: Calle Luis Donaldo Colosio s/n, Barrio San Juan, C.P. 55600.

Licencia Edomex 2026: documentos necesarios en Unidades Móviles

Para tramitar la Licencia Edomex 2026 en Unidades Móviles, deberás presentar original y copia de los siguientes documentos:



Acta de nacimiento legible y en buen estado.

CURP actualizada.

Identificación oficial vigente con fotografía (INE, pasaporte o cédula profesional).

Comprobante de domicilio reciente, con antigüedad no mayor a tres meses.

Comprobante de pago del trámite correspondiente.

Examen de conocimientos aprobado, sólo si el tipo de licencia lo exige.

Requisito adicional para motociclistas:



Quienes tramiten licencia tipo C deberán presentar el Certificado EEC1631 del Estándar de Competencias.

Costos de la Licencia Edomex 2026 en Unidades Móviles

Estas son las tarifas oficiales vigentes por un año para trámites en Unidades Móviles del Estado de México:

