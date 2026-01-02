A partir de enero de 2025 dio inició la verificación vehicular 2026 en el Estado de México (Edomex). Para que no se te pase la fecha de este trámite importante, consulta aquí el mes que deberás hacerlo de acuerdo con el calendario oficial.

Recuerda que no verificar a tiempo podrá generarte consecuencias y tendrás que pagar una sanción económica en caso de generarse una verificación extemporánea.

Publican calendario de la verificación vehicular en Edomex 2026

El gobierno del Estado de México dio a conocer el calendario oficial que contiene los meses en que cada automovilista tendrá que acudir a realizar la verificación vehicular en 2026.

Las fechas clave que deberás tomar en cuenta, de acuerdo con el número de la terminación de tus placas y el tipo de engomado de tu automóvil, son las siguientes para los primeros seis meses del año:



Engomado y terminación de placa Mes Fecha límite Amarillo

5 o 6 Enero-Febrero 28 de febrero de 2026 Rosa

7 u 8 Febrero-Marzo 31 de marzo de 2026 Rojo

3 o 4 Marzo-Abril 30 de abril de 2026 Verde

1 o 2 Abril-Mayo 30 de mayo de 2026 Azul

9 o 0 Mayo-Junio 30 de junio de 2026

¿Cómo agendar una cita para verificar en Edomex? Paso a paso

Antes de acudir a verificar tu automóvil, tendrás que agendar una cita en línea para poder llevar a cabo el proceso físico de la revisión del automóvil.

Entra al sitio de internet https://citaverificacion.edomex.gob.mx/RegistroCitas/ y proporcionar la información solicitada:



Número de placa

Serie del vehículo

Modelo del automóvil

Correo electrónico

Al confirmarse tus datos, deberás seleccionar el municipio en el que deseas verificar y el verificentro al que planeas acudir, luego agenda una fecha en el calendario y listo, tendrás un lugar asegurado para acudir a la verificación.

¿De cuánto es la multa por verificación vehicular extemporánea en Edomex?

Existe una sanción económica para los conductores por verificación extemporánea en el Edomex en 2026. De acuerdo con el anuncio de nuevas multas, el costo será de 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) señala que la UMA es una referencia económica en pesos para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales.

El año pasado el valor de la UMA diaria era se fijó en $113.14 pesos, pero esta cantidad cambia anualmente, sin embargo, por ahora el INEGI no ha dado a conocer el nuevo valor de la UMA.

Entonces el costo de la multa será de $3 mil 394 pesos , pero este puede cambiar una vez que anuncie el nuevo valor de la UMA.

Multa por no contar con holograma de verificación en Edomex

También se aplicará una multa a conductores que no cuenten con el holograma de verificación y cuando el automóvil se una unidad evidentemente contaminante. El costo para ambos casos también se calculará en 20 veces el valor de la UMA, es decir, $2 mil 263 pesos.