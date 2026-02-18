Una universidad en la India enfrenta un escándalo enorme tras presentarse en el primer gran evento de inteligencia artificial en dicho país de Asia. Y es que el equipo de la Universidad Galgotias presumió un perro robot como desarrollado en la institución, cuando realmente es un modelo comercial fabricado en China.

Autoridades gubernamentales ordenaron desalojar el stand de la universidad en la cumbre India AI Impact, según dos fuentes oficiales el 18 de febrero.

Power has been cut off at the Galgotias University pavilion at the AI Summit after it was asked to vacate the expo following a row over the display of a Chinese robotic dog and soccer drone.

El escándalo del perro robot "Orion" en la cumbre de IA de la India

Neha Singh, profesora de comunicaciones, declaró a la cadena estatal DD News que el Centro de Excelencia de la Universidad Galgotias desarrolló un perro robot llamado “Orion”. Ese video se viralizó rápidamente, pero DD News lo eliminó poco después. Usuarios en redes sociales identificaron el robot como el Unitree Go2, un modelo fabricado por la china Unitree Robotics, disponible por unos 2 mil 800 dólares y usado globalmente en investigación y educación.

El incidente genera críticas feroces y pone en jaque las ambiciones de India en IA. Tanto la universidad como Singh alegan que el robot no es una creación propia y que nunca lo afirmaron.

"Mala interpretación": La respuesta oficial de la universidad ante las críticas

El stand de Galgotias permaneció abierto el miércoles 18 de febrero de 2026 por la mañana. Un representante en el stand negó haber recibido notificación oficial de expulsión.

La profesora Aishwarya Shrivastava, de la Universidad Galgotias, explicó a la agencia de noticias Reuters: “No, no hemos mencionado nada (sobre afirmaciones de que la universidad construyó el perro robótico). Ha habido una mala interpretación y, como saben, las cosas pequeñas se propagan en redes sociales como el fuego. No hemos mencionado en ningún lugar (que el perro robótico lo construyéramos nosotros)… solo mencionamos que nuestra universidad invierte 350 crores de rupias (38,6 millones de dólares) en IA, de los cuales una parte se destinó a la adquisición de este perro robótico para nuestros estudiantes”.

India AI Impact Summit 2026: Entre la innovación real y el espectáculo

El India AI Impact Summit, en Bharat Mandapam de Nueva Delhi, dura hasta el sábado 21 de febrero de 2026. El primer ministro Narendra Modi, Sundar Pichai de Google, Sam Altman de OpenAI y Dario Amodei de Anthropic hablarán el jueves 19 de febrero.